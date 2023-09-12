Катри Райк: Есть ощущение, что город пойдет обратно в своем развитии

„Посмотрим, если они получат обратно свои места или займут аналогичные другие, то это точно можно назвать „центристским переворотом“ в Нарве, и это точно будет дорога в прошлое“, – акцентировала Райк. Она добавила: „Поживем увидим, кто будет следующим мэром, сейчас не говорится ни об одной новой кандидатуре на этот пост“.

Вотум еще не объявлен, но Катри Райк полагает, что оппозиционным депутатам, которые, собрав новую фракцию „Нарва“, смогли большинством в зале горсобрания, удастся отправить ее в отставку: „Думаю, что они исполнят свою давнюю мечту и уберут меня с должности мэра“.

В разговоре с журналистами пока еще действующий мэр высказала сожаление, что на последних встречах с депутатами ничего не говорилось о развитии школьного образования, строительстве новых зданий для школ. „Мы должны строить новый дом попечения, нам нужно заниматься реконструкцией больницы, социальным жильем, важным остается проект культурного квартала“, – сказала Райк. По ее словам, если новый мэр не будет развивать проекты, связанные с этими темами, то она будет делать его жизнь невыносимой. „Буду приходить в зал горсобрания и постоянно напоминать об их важности“, – отметила Райк. На ее взгляд, место мэра города – это не работа, а жизнь и любовь. Если она все же уйдет с поста руководителя города, то все равно останется в Нарвской политике, заменит Романа Бойко в депутатском корпусе. Но, конечно, по ее словам, она не хочет иметь ничего общего с центристской партией. В стабильность новой фракции „Нарва“ Райк не верит, так как полагает, что у людей, вступивших в нее, слишком много разных интересов.