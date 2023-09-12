Катри Райк: Есть ощущение, что город пойдет обратно в своем развитии(13)
Во время горсобрания, 11 сентября, на котором Катри Райк инициировали вотум недоверия за подписью 18 депутатов, мэр сказала журналистам, что видит в таком решении обиду тех депутатов, кто был снят со своих должностей в городских учреждениях из-за того, что не соответствуют требованиям владения эстонским языком, а также тех, кто недостаточно успешно участвовал в конкурсах в последний год.
„Посмотрим, если они получат обратно свои места или займут аналогичные другие, то это точно можно назвать „центристским переворотом“ в Нарве, и это точно будет дорога в прошлое“, – акцентировала Райк. Она добавила: „Поживем увидим, кто будет следующим мэром, сейчас не говорится ни об одной новой кандидатуре на этот пост“.
Вотум еще не объявлен, но Катри Райк полагает, что оппозиционным депутатам, которые, собрав новую фракцию „Нарва“, смогли большинством в зале горсобрания, удастся отправить ее в отставку: „Думаю, что они исполнят свою давнюю мечту и уберут меня с должности мэра“.
В разговоре с журналистами пока еще действующий мэр высказала сожаление, что на последних встречах с депутатами ничего не говорилось о развитии школьного образования, строительстве новых зданий для школ. „Мы должны строить новый дом попечения, нам нужно заниматься реконструкцией больницы, социальным жильем, важным остается проект культурного квартала“, – сказала Райк. По ее словам, если новый мэр не будет развивать проекты, связанные с этими темами, то она будет делать его жизнь невыносимой. „Буду приходить в зал горсобрания и постоянно напоминать об их важности“, – отметила Райк. На ее взгляд, место мэра города – это не работа, а жизнь и любовь. Если она все же уйдет с поста руководителя города, то все равно останется в Нарвской политике, заменит Романа Бойко в депутатском корпусе. Но, конечно, по ее словам, она не хочет иметь ничего общего с центристской партией. В стабильность новой фракции „Нарва“ Райк не верит, так как полагает, что у людей, вступивших в нее, слишком много разных интересов.
На вопрос журналиста ERR, почему, как она считает, ее снимают с должности, из-за адресных табличек (на пяти улицах города – ред.) или по другой причине, Райк ответила: „В Нарве адресные таблички объективно мало, кого интересуют. Если бы интересовали, то депутаты раньше бы приняли решение о них, но они затянули его“. По ее словам, канцлер права ясно сказала, что государство может само переименовать улицы. Она прочитала решение министра, в котором черным по белому сказано, что заменить эти таблички должно местное самоуправление, и горуправа выполнила распоряжение министра. Нарушение закона Райк в этом не видит.
Мэр рассказала, что на следующей неделе В Нарву приедет еврокомиссар по вопросам справедливого перехода, а затем в конце месяца – собственники Fortaco. „Я не слышала, чтобы в плане на эту субботу (именно в субботу 18 депутатов планируют объявить вотум недоверия мэру – ред.) были выборы нового мэра, а тогда кто будет тот человек, который сядет рядом с еврокомиссаром и с ним даст пресс-конференцию?“, – задается вопросом Райк. Когда новый мэр быдет выбран и захочет с ней встретиться, то она это сделает, чтобы передать дела. „Разумеется, это больно, но нет смысла играть в обиженного“, – подчеркнула мэр.