Правда ли, что россиянам запретили ввозить в ЕС личные автомобили, смартфоны и косметику?(2)
В сентябре 2023 года СМИ сообщили о решении Еврокомиссии запретить россиянам въезжать на территорию Евросоюза на зарегистрированных в РФ автомобилях, а также ввозить с собой широкий список личных вещей. Мы проверили, так ли это.
10 сентября статья с заголовком „ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни“ появилась на сайте РБК. В заметке говорится, что Еврокомиссия подтвердила законность изъятия у россиян на сухопутной границе автомобилей независимо от того, ввозится ли транспортное средство в личных целях или в коммерческих. Автор также отмечает, что из-за этого решения европейские таможенники смогут конфисковывать телефоны, ноутбуки и косметику. Информация широко разошлась в российских СМИ, о запрете написали „Ведомости», „Аргументы и факты», Forbes и другие издания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Брюсселя „чрезвычайным с точки зрения здравого смысла“, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла разъяснения Еврокомиссии проявлением расизма. Вслед за СМИ и официальной реакцией о запрете написало множество Telegram-каналов: „Топор Live» (2,2 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Топор 18+» (1,5 млн), „Прямой эфир» (685 000), „Сталингулаг» (161 000), трижды постами подобного содержания поделился в своём канале телеведущий Владимир Соловьёв. По данным сервиса TG Stat, совокупно посты об ограничениях набрали более 20 млн просмотров.
Запрет на импорт в Евросоюз российских автомобилей и ряда других товаров — не новость. Они подпадают под Регламент ЕС 833/2014, действующий с 31 июля 2014 года, когда Брюссель ввёл санкции против РФ из-за аннексии Крыма, и в последний раз обновлённый 23 июня 2023 года. Полный список содержится в приложении XXI к статье 3i регламента.
О первых случаях ареста автотранспорта россиян, приехавших в ЕС не с целью продать машину, а по другим причинам, стало известно в июле 2023 года. Все подобные эпизоды произошли в Германии. Юристы объясняли произошедшее тем, что в немецкоязычной версии Регламента 833/2014 использовано слово Einfuhr (оно может означать и „импорт“, и „ввоз“), тогда как в англоязычном варианте фигурирует однозначное слово import. И хотя известен случай, когда автомобиль владельцу вернули, позиция немецкой таможни однозначна: „Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещён в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение „ввоз“ фактически охватывает любое перемещение товаров или груза“.
8 сентября Генеральный директорат Еврокомиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала на своём сайте опубликовал обновлённую версию документа, в котором содержатся ответы на часто задаваемые вопросы о правилах применения санкций и ввоза товаров из санкционного списка. Ответ на вопрос №13 практически полностью посвящён ввозу автомобилей — в соответствующем разделе сказано, что „не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим“, если транспортные средства подпадают под код товара из Приложения XXI к статье 3i Регламента, произведены в России или ввозятся из неё. Отмечается, что прежде всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России. Однако в этом ответе упомянут и в целом список товаров, запрещённых ко ввозу Приложением XXI, что, по всей видимости, и стало причиной появления громких заголовков в СМИ.
Комментируя новость, латвийский юрист Алексей Елисеев в эфире телеканала „Дождь“ отметил, что никаких новых правил не было внедрено, никаких новых ограничений не появилось, а список санкционных товаров в Приложении XXI не пополнился. И Елисеев, и его коллеги из разных стран подчёркивают: опубликованное разъяснение директората Еврокомиссии по финансовой стабильности — это не нормативно-правовой акт. Оно не может рассматриваться как обязательное правило для таможенных служб стран ЕС, но может быть принято в качестве рекомендации, а предложенные в документе формулировки относительно автомобилей совпадают с интерпретацией правил таможенной службой ФРГ.
Остаётся под вопросом, каким именно образом будет складываться практика на уровне стран — членов ЕС. Эстония не торопится с изменением собственной политики, сообщил в интервью ERR руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти. Он подчеркнул, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией, чтобы выработать единый подход. „Важен принцип — если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково“, — сказал Кутти. Служба государственных доходов Латвии сообщила изданию „Волна“, что никаких изменений на данный момент нет. Финские таможенники заявили, что до принятия решения относительно исполнения рекомендации Еврокомиссии будут следовать текущей интерпретации правил, однако проведут дополнительные консультации.
Что касается недавних разъяснений относительно других ввозимых вещей (например, смартфонов и шампуней), то в явной форме о них ничего не говорится ни в документе Еврокомиссии, ни в недавних ответах эстонской, латвийской и финской таможни. При этом формально с 9 января на территорию ЕС запрещено ввозить из РФ табачные изделия, косметику, моющие средства, смартфоны и другую электронику дороже €750, алкоголь, кошельки и многие другие товары повседневного использования. На русскоязычной версии сайта эстонской таможни использовано как слово „ввоз“, так и слово „импорт“, на англоязычной — как import, так и менее конкретный глагол to bring («привозить“). Тем не менее „Проверено“ не обнаружило каких-либо свидетельств ареста личного имущества пересекающих границы ЕС россиян, за исключением автомобилей в Германии.
Россияне, летом 2023 года пересекавшие границу с Эстонией пешком, рассказали „Проверено“, что не сталкивались с особо пристальным вниманием к их вещам, в том числе к смартфонам, смарт-часам и предметам одежды, перечисленным в списке запрещённых к ввозу товаров и явно видным пограничникам. К некоторым путешественникам, проходившим границу на личном автомобиле, таможенники проявили больший интерес, однако никакое их имущество также не конфисковали. „Машину досматривают: просят открыть сумки и чемоданы, но, когда видят личные вещи, теряют интерес. На упакованный телефон хотели чек (у меня не было, пропустили). Про стеклянную крышку от кастрюли сказали: чтоб вот это в последний раз, потому что никакое стекло нельзя. Но пока удавалось провезти всё“, — вспоминает наша собеседница.
При этом в самой статье 3i оговорено, что она касается „товаров, которые приносят России значительные доходы, тем самым делая возможными её действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине… если они происходят из России или экспортируются из России“. Рассмотрение в таком качестве личных вещей выглядит не соответствующим основным принципам санкционного законодательства — это подтвердил 11 сентября в комментариях „Новой газете. Европа» и Deutsche Welle официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Фэрри. Он сказал, что, в отличие от автомобилей, к другим санкционным товарам на границе не будут относиться столь же строго: „Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами — членами Евросоюза“.
Таким образом, новое разъяснение правил ввоза санкционных товаров теоретически может повлиять на таможенные правила ряда стран ЕС в отношении ввоза автомобилей с российской регистрацией, однако документ, на который обратило внимание РБК и вслед за ним другие СМИ, — это не нормативно-правовой акт, обязательный к исполнению. Таможенные службы Финляндии и стран Балтии пока не вводили никаких изменений. Опасения, связанные с возможным изъятием личных вещей, слабо обоснованны: формально провозить в ЕС из России смартфоны, чемоданы, косметику и многие другие привычные для путешественников вещи нельзя уже больше восьми месяцев, но в действительности на границах к ним не проявляют интереса, если эти предметы находятся в личном пользовании человека и не предназначены для продажи. Хотя озвученная недавно позиция официального представителя Еврокомиссии подразумевает, что провоз личных вещей не должен рассматриваться как попытка обхода санкций, вероятно, итоговое решение будут принимать ответственные органы стран ЕС — пока что они не проявили энтузиазма в деле ужесточения правил.