Правда ли, что россиянам запретили ввозить в ЕС личные автомобили, смартфоны и косметику?

О первых случаях ареста автотранспорта россиян, приехавших в ЕС не с целью продать машину, а по другим причинам, стало известно в июле 2023 года. Все подобные эпизоды произошли в Германии. Юристы объясняли произошедшее тем, что в немецкоязычной версии Регламента 833/2014 использовано слово Einfuhr (оно может означать и „импорт“, и „ввоз“), тогда как в англоязычном варианте фигурирует однозначное слово import. И хотя известен случай , когда автомобиль владельцу вернули, позиция немецкой таможни однозначна : „Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещён в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение „ввоз“ фактически охватывает любое перемещение товаров или груза“.

Запрет на импорт в Евросоюз российских автомобилей и ряда других товаров — не новость. Они подпадают под Регламент ЕС 833/2014, действующий с 31 июля 2014 года, когда Брюссель ввёл санкции против РФ из-за аннексии Крыма, и в последний раз обновлённый 23 июня 2023 года. Полный список содержится в приложении XXI к статье 3i регламента.

10 сентября статья с заголовком „ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфон ы и шампуни“ появилась на сайте РБК. В заметке говорится, что Еврокомиссия подтвердила законность изъятия у россиян на сухопутной границе автомобилей независимо от того, ввозится ли транспортное средство в личных целях или в коммерческих. Автор также отмечает, что из-за этого решения европейские таможенники смогут конфисковывать телефоны, ноутбуки и косметику. Информация широко разошлась в российских СМИ, о запрете написали „ Ведомости », „ Аргументы и факты », Forbes и другие издания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Брюсселя „чрезвычайным с точки зрения здравого смысла“, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла разъяснения Еврокомиссии проявлением расизма. Вслед за СМИ и официальной реакцией о запрете написало множество Telegram-каналов: „ Топор Live » (2,2 млн просмотров на момент написания этого разбора), „ Топор 18+ » (1,5 млн), „ Прямой эфир » (685 000), „ Сталингулаг » (161 000), трижды постами подобного содержания поделился в своём канале телеведущий Владимир Соловьёв . По данным сервиса TG Stat, совокупно посты об ограничениях набрали более 20 млн просмотров.

Остаётся под вопросом, каким именно образом будет складываться практика на уровне стран — членов ЕС. Эстония не торопится с изменением собственной политики, сообщил в интервью ERR руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти. Он подчеркнул, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией, чтобы выработать единый подход. „Важен принцип — если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных граница х действуем одинаково“, — сказал Кутти. Служба государственных доходов Латвии сообщила изданию „Волна“, что никаких изменений на данный момент нет. Финские таможенники заявили , что до принятия решения относительно исполнения рекомендации Еврокомиссии будут следовать текущей интерпретации правил, однако проведут дополнительные консультации.

Комментируя новость, латвийский юрист Алексей Елисеев в эфире телеканала „Дождь“ отметил, что никаких новых правил не было внедрено, никаких новых ограничений не появилось, а список санкционных товаров в Приложении XXI не пополнился. И Елисеев, и его коллеги из разных стран подчёркивают: опубликованное разъяснение директората Еврокомиссии по финансовой стабильности — это не нормативно-правовой акт. Оно не может рассматриваться как обязательное правило для таможенных служб стран ЕС, но может быть принято в качестве рекомендации, а предложенные в документе формулировки относительно автомобилей совпадают с интерпретацией правил таможенной службой ФРГ.

8 сентября Генеральный директорат Еврокомиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала на своём сайте опубликовал обновлённую версию документа, в котором содержатся ответы на часто задаваемые вопросы о правилах применения санкций и ввоза товаров из санкционного списка. Ответ на вопрос №13 практически полностью посвящён ввозу автомобилей — в соответствующем разделе сказано, что „не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим“, если транспортные средства подпадают под код товара из Приложения XXI к статье 3i Регламента, произведены в России или ввозятся из неё. Отмечается, что прежде всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России. Однако в этом ответе упомянут и в целом список товаров, запрещённых ко ввозу Приложением XXI, что, по всей видимости, и стало причиной появления громких заголовков в СМИ.

Что касается недавних разъяснений относительно других ввозимых вещей (например, смартфонов и шампуней), то в явной форме о них ничего не говорится ни в документе Еврокомиссии, ни в недавних ответах эстонской, латвийской и финской таможни. При этом формально с 9 января на территорию ЕС запрещено ввозить из РФ табачные изделия, косметику, моющие средства, смартфоны и другую электронику дороже €750, алкоголь, кошельки и многие другие товары повседневного использования. На русскоязычной версии сайта эстонской таможни использовано как слово „ввоз“, так и слово „импорт“, на англоязычной — как import, так и менее конкретный глагол to bring («привозить“). Тем не менее „Проверено“ не обнаружило каких-либо свидетельств ареста личного имущества пересекающих границы ЕС россиян, за исключением автомобилей в Германии.

Россияне, летом 2023 года пересекавшие границу с Эстонией пешком, рассказали „Проверено“, что не сталкивались с особо пристальным вниманием к их вещам, в том числе к смартфонам, смарт-часам и предметам одежды, перечисленным в списке запрещённых к ввозу товаров и явно видным пограничникам. К некоторым путешественникам, проходившим границу на личном автомобиле, таможенники проявили больший интерес, однако никакое их имущество также не конфисковали. „Машину досматривают: просят открыть сумки и чемоданы, но, когда видят личные вещи, теряют интерес. На упакованный телефон хотели чек (у меня не было, пропустили). Про стеклянную крышку от кастрюли сказали: чтоб вот это в последний раз, потому что никакое стекло нельзя. Но пока удавалось провезти всё“, — вспоминает наша собеседница.