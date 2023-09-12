МНЕНИЕ | Пока нет сигналов, что реформисты „сдадут“ Каю Каллас(2)
американцы везут минеральные удобрения через порт Силламяэ
ряд стран ЕС продолжают закупать сырье из России
есть надежда вырваться из кризиса
В настоящее время в правительственной коалиции сложилась ситуация, когда сформировавшие её политические партии не спешат с вещами на выход. Наоборот, сейчас приходят сообщения, что премьер-министр имеет поддержку со стороны партнёров, пишет лидер оппозиции Горсобрания Маарду, депутат Николай Дегтяренко.
Нет сомнений, что скандал вокруг премьер-министра Каи Каллас является частью политических игр, начавшихся сразу после выборов в Рийгикогу, на которых Партия реформ победила с большим отрывом. Оппозиционные политические силы, надеявшиеся на лучший результат и получившие солидные финансовые вливания со стороны отдельных бизнесменов, уже весной начали кампанию обструкции, чтобы помешать работе Рийгикогу и правительства. Их цель была предельно проста – попытаться дестабилизировать работу правительства. Задача на перспективу – спровоцировать проведение внеочередных парламентских выборов.