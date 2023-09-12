МНЕНИЕ | Пока нет сигналов, что реформисты „сдадут“ Каю Каллас

Нет сомнений, что скандал вокруг премьер-министра Каи Каллас является частью политич ес ких игр, начавшихся сразу после выборов в Рийгикогу, на которых Партия реформ победила с большим отрывом. Оппозиционные политические силы, надеявшиеся на лучший результат и получившие солидные финансовые вливания со стороны отдельных бизнесменов, уже весной начали кампанию обструкции, чтобы помешать работе Рийгикогу и правительства. Их цель была предельно проста – попытаться дестабилизировать работу правительства. Задача на перспективу – спровоцировать проведение внеочередных парламентских выборов.

В этом контексте все обвинения в адрес Каи Каллас можно рассматривать как спланированную акцию. Понятно, что эстонское государство не может каким-либо образом вмешиваться в деятельность частных компаний, которые действуют легально и не нарушают санкции. Это подтвердили и КаПо, и Налогово-таможенный департамент. Оба ведомства заявили, что транспортная компания, совладельцем которой является супруг премьер-министра, ничего не нарушает. Но сама же Кая Каллас, будучи главой эстонского правительства, запретила эстонским госкомпаниям работать в России и в разгар скандала подтвердила свою позицию, назвав безнравственным сотрудничество эстонского бизнеса с Россией. Безусловно, жители Эстонии, в этом случае, задают оправданный вопрос премьеру: куда же смотрела сама Каллас, когда ее собственный супруг за ею же выданные ему кредитные средства занимался грузоперевозками в направлении России!?