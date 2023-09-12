Говорил ли Суворов: „Мы русские! Какой восторг!“?
Фразу, которую приписывают Александру Суворову, часто размещают на плакатах, цитируют в книгах и в СМИ. Мы решили проверить, правда ли эти слова принадлежат российскому полководцу.
Фраза „Мы русские! Какой восторг!“ с указанием авторства Суворова встречается во многих книгах, посвящённых размышлениям о судьбах России: например, у писателей Александра Проханова и Захара Прилепина, у журналистов Максима Шевченко и Аркадия Мамонтова. Размещают её и на агитационных плакатах — в сентябре 2023 года такой баннер заметили в Хакасии, портрет Суворова на нём соседствовал с фотографиями президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.
Обнаружить цитату в изложении самого Александра Суворова не удалось. Её нет ни в работах полководца, ни в его переписке. В его сочинении „Наука побеждать», посвящённом теории и практике военного дела, есть словосочетание „какой восторг“: „Господа офицеры — какой восторг!“. Но, во-первых, про русских там ничего нет, во-вторых, фраза употреблена совершенно в другом контексте: в этом случае это, скорее, мотивирующее восклицание.
К концу XIX века вышло немало биографий Суворова, самая подробная из которых — трёхтомный труд „Генералиссимус князь Суворов» (1884), написанный военным историком Александром Петрушевским. Но и там нет ничего похожего несмотря на то, что автор приводил и архивные документы, и воспоминания современников, и даже исторические анекдоты. Нет этой цитаты и в более поздних биографиях советского времени. В книге „Суворов» (1949) описывается, как полководец воодушевлял своих солдат после тяжёлого перехода через Альпы в 1799 году. В том числе Суворов, как утверждается, говорил: „Мы — русские, мы всё одолеем!“
Во многих современных статьях уточняется, что фразу „Мы русские! Какой восторг!“ Суворов произнёс именно тогда, во время Швейцарского похода 1799 года. Самый подробный источник, в котором приведена прямая речь российского генерал-фельдмаршала, — мемуары Якова Старкова, непосредственного участника той военной кампании. В 1799 году он был унтер-офицером, затем дослужился до полковника и состоял адъютантом при генерале Петре Багратионе. Воспоминания Старкова вышли под названием „Рассказы старого воина о Суворове» в 1847 году. Именно там встречается другая известная фраза российского полководца: „Мы — русские, с нами Бог“. Старков описывает совет перед сражением в Мутенской долине, на котором присутствовал и Багратион. Именно со слов Багратиона Старков пересказывает происходящее, сам унтер-офицер никак не мог был очевидцем: „Александр Васильевич умолк на минуту и потом, взглянув на нас, сказал: но мы русские! С нами Бог! — и этот быстрый, величественный взгляд его, и эти слова переполнили жар, кипевший в душах наших“.
Первое упоминание фразы „Мы русские! Какой восторг!“ можно найти только в источниках середины XX века. В 1948 году в эмигрантском издании „Наша страна“, выходившем в Аргентине, была опубликована статья Леонида Кутукова „Навстречу чудо-богатырям». Автор — в прошлом офицер императорской армии, деятель русской эмиграции в Париже — описывает в этом очерке своё путешествие по швейцарским горам. Он рассказывает о памятных местах русской воинской славы и, в частности, приводит цитату: „Помилуй бог! Мы русские, какой восторг!“ Происхождение этой фразы неизвестно: можно предположить, что автор цитировал по памяти и совместил разные высказывания Суворова.
Цитата затем появляется у Александра Солженицына в статье „Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», вошедшей в сборник „Из-под глыб“ (1974). Солженицын, рассуждая о национальном самосознании и слепом патриотизме, приводит в пример эту фразу: „“Мы русские, какой восторг!“ — воскликнул Суворов“. Причём дальше он ссылается на жившего в эмиграции философа Фёдора Степуна, призвавшего критически относиться к подобному выражению патриотизма. У Степуна такая фраза, действительно, есть в статье „Родина, чужбина и отечество» (1955). Но философ, правда, не упоминает Суворова.
Таким образом, никаких доказательств того, что эта цитата принадлежит Александру Суворову, нет. Этой фразы нет ни в текстах самого полководца, ни в воспоминаниях его современников. Скорее всего, она возникла в результате сложения нескольких отдельных фраз Суворова (или приписываемых ему), а распространение получила благодаря Александру Солженицыну.
Итог: Неверная атрибуция цитаты