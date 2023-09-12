Говорил ли Суворов: „Мы русские! Какой восторг!“?

Фраза „Мы русские! Какой восторг!“ с указанием авторства Суворова встречается во многих книгах, посвящённых размышлениям о судьбах России: например, у писателей Александра Проханова и Захара Прилепина, у журналистов Максима Шевченко и Аркадия Мамонтова. Размещают её и на агитационных плакатах — в сентябре 2023 года такой баннер заметили в Хакасии, портрет Суворова на нём соседствовал с фотографиями президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

Обнаружить цитату в изложении самого Александра Суворова не удалось. Её нет ни в работах полководца, ни в его переписке. В его сочинении „Наука побеждать», посвящённом теории и практике военного дела, есть словосочетание „какой восторг“: „Господа офицеры — какой восторг!“. Но, во-первых, про русских там ничего нет, во-вторых, фраза употреблена совершенно в другом контексте: в этом случае это, скорее, мотивирующее восклицание.

К концу XIX века вышло немало биографий Суворова, самая подробная из которых — трёхтомный труд „Генералиссимус князь Суворов» (1884), написанный военным историком Александром Петрушевским. Но и там нет ничего похожего несмотря на то, что автор приводил и архивные документы, и воспоминания современников, и даже исторические анекдоты. Нет этой цитаты и в более поздних биографиях советского времени. В книге „Суворов» (1949) описывается, как полководец воодушевлял своих солдат после тяжёлого перехода через Альпы в 1799 году. В том числе Суворов, как утверждается, говорил: „Мы — русские, мы всё одолеем!“