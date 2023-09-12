МНЕНИЕ | Полет по РФ, как „русская рулетка“

Рано утром 12 сентября 2023 года самолет Airbus А-320 компании „Уральские авиалинии“ совершил аварийную посадку в чистом поле в Новосибирской области. Мастерство пилотов позволило обойтись без жертв и ранений – все 159 человек, оказавшиеся на борту рейса Сочи-Омск, остались целыми и невредимыми. Эксперты говорят, что если самолет не получал достаточное обслуживание из-за того, что Россия отказалась его вернуть лизинговой компании в ЕС, то это и могло стать косвенной причиной происшествия. Получается, что летать по России становится небезопасно, пишет журналист Сергей Ковальченко.