Мнение
12.09.2023, 13:25

МНЕНИЕ | Измена родине: эстонские политические скоморохи на службе Кремля

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  • В русской политике в Эстонии тон задают „полукровки“

  • Лучше бы изменник Середенко оставался буддистом

  • Какая половина у Яны Тоом „эстонская“ - верхняя или нижняя?

Олег Самородний
публицист
Олег Самородний
Олег Самородний
ФОТО: Alar Truu | Õhtuleht

Время от времени мы узнаем фамилии персонажей, которым генпрокуратура предъявляет обвинения в государственной измене. Хотел написать в „измене родине“, но рука не поднялась. Вряд ли эти люди считают Эстонию своей родиной. Иначе они не сотрудничали бы с соответствующими органами враждебной сейчас России, где господствует диктаторско-тоталитарный режим, ставящий своей стратегической целью подрыв и по возможности уничтожение государственности соседних стран. В том числе и Эстонии, отмечает публицист Олег Самородний.

Невольно задумываешься: что движет этими людьми? Ведь они живут в свободном демократическом государстве, где любой гражданин, да и негражданин Эстонии тоже, имеет возможность в полной мере реализовать свои способности и одаренности, при, естественно, наличии таковых. И примеров тому много. Почему же некоторые жители Эстонии не ценят этого? И отчего их так тянет на тюремные нары?

Конечно, на поставленные вопросы должны отвечать профессиональные психоаналитики или же психиатры. У меня нет соответствующей квалификации. Что, впрочем, не мешает мне поделиться некоторыми наблюдениями по этому поводу.

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