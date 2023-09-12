МНЕНИЕ | Измена родине: эстонские политические скоморохи на службе Кремля(2)
В русской политике в Эстонии тон задают „полукровки“
Лучше бы изменник Середенко оставался буддистом
Какая половина у Яны Тоом „эстонская“ - верхняя или нижняя?
Время от времени мы узнаем фамилии персонажей, которым генпрокуратура предъявляет обвинения в государственной измене. Хотел написать в „измене родине“, но рука не поднялась. Вряд ли эти люди считают Эстонию своей родиной. Иначе они не сотрудничали бы с соответствующими органами враждебной сейчас России, где господствует диктаторско-тоталитарный режим, ставящий своей стратегической целью подрыв и по возможности уничтожение государственности соседних стран. В том числе и Эстонии, отмечает публицист Олег Самородний.
Невольно задумываешься: что движет этими людьми? Ведь они живут в свободном демократическом государстве, где любой гражданин, да и негражданин Эстонии тоже, имеет возможность в полной мере реализовать свои способности и одаренности, при, естественно, наличии таковых. И примеров тому много. Почему же некоторые жители Эстонии не ценят этого? И отчего их так тянет на тюремные нары?