ФОТО и ВИДЕО | В Риге тепло встретили сборную Латвии, занявшую пятое место на чемпионате мира по баскетболу

Сборная Латвии по баскетболу вернулась домой с чемпионата мира (финальный этап проходил на Филиппинах) днем 11 сентября. В аэропорту „Рига“ ее встречали только члены семей.

После чего команда на специальном двухэтажном автобусе отправилась в центр Риги, на площадь возле памятника Свободы, где было организовано торжественное приветственное мероприятие.

Вечером порядка 5000 человек собрались у памятника Свободы, чтобы встретить баскетбольную команду, сумевшую в своем дебюте на чемпионате мира занять высокое пятое место.

„Я увидела мальчика со слезами радости на глазах, и мне самому захотелось заплакать. Это прекрасное чувство – собраться здесь, на площади, вот так. Медали мы пока не завоевали, но работаем над этим. Мы не ожидали такого приема. На самом деле, я и сейчас не могу прийти в себя“, — сказал в своем обращении к болельщикам Артурс Жагарс, ставший одним из лидеров сборной Латвии.

В свою очередь капитан сборной Латвии Дайрис Бертанс заявил, что игроки национальной команды ставят перед собой самые высокие цели, поэтому обидно, что им не удалось взять медали.

„Итак, прежде всего, мы сегодня здесь, чтобы сказать спасибо за поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Она двигала нас вперед, и мы это чувствовали. Вижу, что мы все вместе большие, сильные и героические. Каждый выходивший на площадку, оставлял там свой пот, сердце и душу Латвии“, - подчеркнул Бертанс.

Следующий большой баскетбольный праздник состоится в Риге в 2025 году, когда Латвия станет одной из четырех стран-хозяек ЧЕ, наряду с Кипром, Финляндией и Польшей. Судя по всему, Латвия через два года тоже будет в числе фаворитов. На чемпионате Европы в 2017 году Латвия заняла пятое место.

Самый успешный период у латышей был перед Второй мировой войной, когда в 1935 году они стали чемпионами Европы. Кроме того, в 1939 году была завоевана серебряная медаль.