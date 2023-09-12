Скончался один из самых титулованных штурманов в истории эстонского автоспорта

Братья Харди и Удо Метс, безусловно, являются самым известным раллийным экипажем среди эстонских любителей ралли 1980-х годов, пишет EAL на своем сайте.

Впервые имена Харди и Удо Метса появились в протоколе раллийных соревнований в сентябре 1975 года, когда они стартовали на втором этапе чемпионата „Калев“ в Рапла. Первый старт на „Волге“ принес им 13-е место.

Свою первую медаль братья завоевали в 1977 году, когда их Волга заняла третье место на стартовавшей из Винни гонке.

С точки зрения результатов 1979 год стал прорывным: братья заняли сразу несколько призовых мест в своем классе, но главным трофеем того года стали золотые медали СССР в классе „Волги“. В дополнение к медалям, братья также закрыли норматив на звание мастеров спорта СССР.

В 1980 году на родных трассах Южной Эстонии они сумели повторить достижение чемпионата СССР в виде золотых медалей, а в 1981 году к ним добавились серебряные медали своего класса.

1982 год принес гонщикам золотые медали чемпионата Эстонии по авторалли, годом позже в том же классе к ним добавилась еще одна золотая медаль.

В 1983 году на чемпионате СССР, также на „Волге“, они выиграли серебро. Но пришло время перейти от „Волги“ к более быстрому классу „Жигулей“, и в том же году братья Метс уже были на старте с ВАЗ-2105 в Пылва. Дебют на чемпионате СССР в классе А2 завершился 7-м местом. В конце сезона они заняли третье место на автопробеге „Балтийское море – мирное море“ в классе А2 – гонкой был завершен очень успешный год и смена автомобильного класса была полностью оправдана.

На первом в Эстонии международном авторалли „Балтика 84“ было завоевано очень уверенное 6-е место, позади остались несколько сильных гонщиков. В этом ралли Харди и Удо Метс стартовали на Lada VFTS. Сезон продолжился зарубежными соревнованиями в ГДР и Чехословакии, где они приняли участие в этапах Кубка „Дружба“ социалистических стран.