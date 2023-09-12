Скончался один из самых титулованных штурманов в истории эстонского автоспорта
В субботу скончался Удо Метс (26.06.1946 - 09.09.2023), один из самых титулованных штурманов в истории эстонского автоспорта, сообщает Эстонский союз автоспорта.
Братья Харди и Удо Метс, безусловно, являются самым известным раллийным экипажем среди эстонских любителей ралли 1980-х годов, пишет EAL на своем сайте.
Впервые имена Харди и Удо Метса появились в протоколе раллийных соревнований в сентябре 1975 года, когда они стартовали на втором этапе чемпионата „Калев“ в Рапла. Первый старт на „Волге“ принес им 13-е место.
Свою первую медаль братья завоевали в 1977 году, когда их Волга заняла третье место на стартовавшей из Винни гонке.
С точки зрения результатов 1979 год стал прорывным: братья заняли сразу несколько призовых мест в своем классе, но главным трофеем того года стали золотые медали СССР в классе „Волги“. В дополнение к медалям, братья также закрыли норматив на звание мастеров спорта СССР.
В 1980 году на родных трассах Южной Эстонии они сумели повторить достижение чемпионата СССР в виде золотых медалей, а в 1981 году к ним добавились серебряные медали своего класса.
1982 год принес гонщикам золотые медали чемпионата Эстонии по авторалли, годом позже в том же классе к ним добавилась еще одна золотая медаль.
В 1983 году на чемпионате СССР, также на „Волге“, они выиграли серебро. Но пришло время перейти от „Волги“ к более быстрому классу „Жигулей“, и в том же году братья Метс уже были на старте с ВАЗ-2105 в Пылва. Дебют на чемпионате СССР в классе А2 завершился 7-м местом. В конце сезона они заняли третье место на автопробеге „Балтийское море – мирное море“ в классе А2 – гонкой был завершен очень успешный год и смена автомобильного класса была полностью оправдана.
На первом в Эстонии международном авторалли „Балтика 84“ было завоевано очень уверенное 6-е место, позади остались несколько сильных гонщиков. В этом ралли Харди и Удо Метс стартовали на Lada VFTS. Сезон продолжился зарубежными соревнованиями в ГДР и Чехословакии, где они приняли участие в этапах Кубка „Дружба“ социалистических стран.
В сезоне 1985 года важнейшим ралли на дорогах Эстонии стал международный этап „Союз-85“ социалистических стран, на котором Харди Метс и Удо Метс добились лучшего эстонского результата, т.е. второго места в абсолютном зачете. Сезон 1985 года принес братьям первую абсолютную победу в ралли, она была достигнута на ралли „Вана Тоомас“. Но в конце года на чемпионате СССР допущенная ошибка при вождении испортила результат и экипаж ограничился шестым местом.
В 1986 году Харди Метс и Удо Метс повторили прошлогодний результат на Кубке социалистических стран „Дружба“, заняв второе место. Весной того же года уже второй год подряд была одержана абсолютная победа на ралли „Вана Тоомас“. На прошедшем в мае международном ралли Lada 86 машина Харди и Удо Метса удостоилась чести носить стартовый номер 1, но хороший результат был испорчен спущенным колесом на спецучастке в Оясоо.
На прошедшем в июле авторалли „Эстония“, где разыгрывались комплекты медалей чемпионов Эстонии, в 8-м классе были завоеваны серебряные медали; также это была первая медаль чемпионата Эстонии, завоеванная за рулем Lada.
Сезон 1987 года начался со второго места на Вастларалли, при этом эта гонка стала последней для братьев в команде ERF-Mobile, с тех пор они продолжили представлять раллийный клуб „Каркси“.
На весеннем ралли „Вана Тоомас“, уже находясь в составе нового клуба, братья заняли второе место в абсолютном зачете, а на международном ралли Lada 87 - третье. На чемпионате Эстонии „Эстония 87“ они в очередной раз завоевали абсолютную победу и золотые медали, к которым поздней осенью добавились серебряные медали чемпионата СССР. Несомненно, это был самый успешный сезон в карьере Харди и Удо Метс.
В 1988 году братья впервые выступили в Финляндии, заняв 47-е место на зимнем Ханкиралли. В начале лета того же года на этапе Кубка социалистических стран „Дружба“ - на гонке „Союз 88“, который проходил в Южной Эстонии, они заняли третье место в абсолютном зачете.
В том же году состоялся еще один дебют - на уровне чемпионата мира, когда братья участвовали в ралли „1000 Ярве“, которое, к сожалению, пришлось прервать. Сезон продолжился зарубежными стартами в Бельгии, где они впервые выступили за рулем переднеприводной Lada Samara.
В сезонах 1990 и 1991 Харди и Удо Метс уже окончательно перешли на Лада Самара. Выступали на ней и на чемпионате мира по раллийным гонкам в Греции, но хороших результатов добиться не удалось
В 1991 году Харди Метс решил завершить карьеру раллийного спортсмена, но Удо Метс в течение двух лет продолжил работать наставником и штурманом Вяйно Тупитса
По завершении активной раллийной карьеры Удо Метс долгое время работал инструктором кружка автолюбителей в центре по интересам „Кулло“.
Проводы Удо Метса состоятся 14 сентября в 13.30 в Таллиннском крематории (ул. Пярнамяэ, 36).
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