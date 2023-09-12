Лидер Северной Кореи прибыл на личном поезде в Россию вместе с военными чиновниками

Как сообщает государственное информационное агентство ЦТАК, Ким Чен Ын отправился в поездку еще в воскресенье, а в России у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Это официально подтвердил и Кремль.

Путин и Ким Чен Ын, вероятно, будут обсуждать поставки оружия России

По словам американских чиновников, которые первыми сообщили о готовящейся поездке, северокорейский лидер будет обсуждать с Путиным возможные поставки оружия Москве. Судя по составу делегации, власти КНДР действительно намерены в первую очередь обсуждать сотрудничестве в военной сфере, пишет Reuters. В Россию, в том числе отправился директор департамента военной промышленности КНДР Чо Чун Рён. Это, вероятно, означает, что Москва и Пхеньян намерены заключить соглашение о поставках боеприпасов, считают опрошенные агентство аналитики.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США готовы ввести новые санкции, если Путин и Ким Чен Ын договорятся на предстоящей встрече о поставках корейских боеприпасов.

Москва и Пхеньян отвергали утверждения, что стороны будут обсуждать поставки оружия. Ожидается, что Ким Чен Ын прибудет в Россию 12 сентября. СМИ сообщали, что он и Владимир Путин могут встретиться в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, который проходит 10-13 сентября.