В Нарвском горсобрании будет создана новая фракция(1)
Члены Центристской партии в Нарве и их не принадлежащие к партии сторонники формируют в Нарвском горсобрании новую фракцию „Нарва“, которую возглавит Алексей Евграфов. По его мнению, необходимо значительно улучшить сотрудничество между Нарвской горуправой и горсобранием, чему поспособствует появление новой фракции.
„Новая фракция „Нарва“ – это большой шаг на пути к эффективному и разумному управлению городом, - заявил будущий председатель новой фракции Алексей Евграфов. - Нам нужна городская администрация и городское самоуправление, которое будет исходить из потребностей, пожеланий и интересов жителей Нарвы и тесно сотрудничать с горсобранием. У фракции „Нарва“ для этого есть очень хорошие предпосылки, так как фракция имеет 18 мест в горсобрании. В результате этого все члены Центристской партии отныне будут работать в одной фракции, чего не случалось уже несколько лет“.
„Формирование фракции „Нарва“ подтверждает общее желание местных жителей хорошо управлять Нарвой“, - сказала председатель фракции Kesk Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат. „У нас много сторонников в Нарве, сила кроется в единстве. В политике коллективный успех является залогом и индивидуального успеха, а наоборот, как правило, нет. Благодаря слаженному сотрудничеству мы сможем сделать для Нарвы еще больше и оправдать доверие, оказанное избирателями в 2021 году“.
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