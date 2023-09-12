В Нарвском горсобрании будет создана новая фракция

„Новая фракция „Нарва“ – это большой шаг на пути к эффективному и разумному управлению городом, - заявил будущий председатель новой фракции Алексей Евграфов. - Нам нужна городская администрация и городское самоуправление, которое будет исходить из потребностей, пожеланий и интересов жителей Нарвы и тесно сотрудничать с горсобранием. У фракции „Нарва“ для этого есть очень хорошие предпосылки, так как фракция имеет 18 мест в горсобрании. В результате этого все члены Центристской партии отныне будут работать в одной фракции, чего не случалось уже несколько лет“.