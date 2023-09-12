Футбол
12.09.2023, 08:23

Чемпион мира по футболу сдал положительный допинг-тест

 
Поль Погба
Поль Погба
ФОТО: Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire | Scanpix

Футболист Поль Погба, выигравший ЧМ-2018 в составе сборной Франции и выступающей за туринский „Ювентус“, сдал положительный допинг-тест, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В 1-м туре чемпионата Италии сезона-2023/2024 „Ювентус“ на выезде встречался с „Удинезе“. Игра завершилась победой туринского клуба со счётом 3:0. Погба на поле не выходил — он провёл весь матч на скамейке запасных.

У Поля Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Это вещество, которое нельзя принимать без терапевтического исключения.

Француз будет отстранен от участия в следующем матче „Ювентуса“ в серии А (16 сентября) против „Лацио“. Дело Погба будет рассматривать национальный антидопинговый трибунал.Таким образом, Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.

Этим летом Погба был близок к переходу в „Аль-Иттихад“ из чемпионата Саудовской Аравии, но сделка сорвалась.

В последние сезоны Погба преследуют травмы. В результате чего в прошлом сезоне он сыграл только в шести матчах Серии А.

Источник:“Чемпионат

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии