Чемпион мира по футболу сдал положительный допинг-тест

В 1-м туре чемпионата Италии сезона-2023/2024 „Ювентус“ на выезде встречался с „Удинезе“. Игра завершилась победой туринского клуба со счётом 3:0. Погба на поле не выходил — он провёл весь матч на скамейке запасных.

У Поля Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Это вещество, которое нельзя принимать без терапевтического исключения.

Француз будет отстранен от участия в следующем матче „Ювентуса“ в серии А (16 сентября) против „Лацио“. Дело Погба будет рассматривать национальный антидопинговый трибунал.Таким образом, Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.

Этим летом Погба был близок к переходу в „Аль-Иттихад“ из чемпионата Саудовской Аравии, но сделка сорвалась.

В последние сезоны Погба преследуют травмы. В результате чего в прошлом сезоне он сыграл только в шести матчах Серии А.

​Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.