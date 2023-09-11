Смартфоны сдать при въезде? Что означает новость о запрете ввоза в ЕС личных вещей из России

„Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России“, — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии. Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и прочие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек.

Два дня спустя это стало новостью Рунета благодаря РБК.

Вскоре за новостью не замедлили последовать реакции.

„Глупость европейцев и вообще полный беспредел то, что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны“, — заявил врио глава Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев был традиционно наиболее категоричен.

„Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определёнными событиями. Кто его знает, на что ещё способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора“, — написал он в Telegram.

По мнению оппозиционной журналистки Марины Овсянниковой, „решение ЕС отбирать у всех россиян на границе личные автомобили, ноутбуки, телефоны и т.д с политической точки зрения очень спорное и недальновидное“.

„Оно послужит только на руку Путину. Россияне еще крепче сплотятся вокруг диктатора. Это решение в ЕС явно принимали чиновники, а не политики. Сейчас в Евросоюз в основном едут россияне с антивоенной позицией или бегущие от мобилизации. Они ориентированы на западные ценности. Они — сторонники Евросоюза, а не его противники. На границе этим людям, например, можно дать подписать бумаги против войны и режима Путина“, — написала она.