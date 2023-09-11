Смартфоны сдать при въезде? Что означает новость о запрете ввоза в ЕС личных вещей из России(20)
8 сентября на сайте финансового ведомства Евросоюза на странице с часто задаваемыми вопросами появился новый ответ — могут ли россияне ввозить в ЕС транспортные средства и предметы личного пользования, перечисленные в неком „Приложении XXI“. Ответ на вопрос давался „Нет“.
„Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России“, — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии. Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и прочие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек.
Два дня спустя это стало новостью Рунета благодаря РБК.
Вскоре за новостью не замедлили последовать реакции.
„Глупость европейцев и вообще полный беспредел то, что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны“, — заявил врио глава Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев был традиционно наиболее категоричен.
„Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определёнными событиями. Кто его знает, на что ещё способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора“, — написал он в Telegram.
По мнению оппозиционной журналистки Марины Овсянниковой, „решение ЕС отбирать у всех россиян на границе личные автомобили, ноутбуки, телефоны и т.д с политической точки зрения очень спорное и недальновидное“.
„Оно послужит только на руку Путину. Россияне еще крепче сплотятся вокруг диктатора. Это решение в ЕС явно принимали чиновники, а не политики. Сейчас в Евросоюз в основном едут россияне с антивоенной позицией или бегущие от мобилизации. Они ориентированы на западные ценности. Они — сторонники Евросоюза, а не его противники. На границе этим людям, например, можно дать подписать бумаги против войны и режима Путина“, — написала она.
В упомянутом приложении действительно перечислены сотни наименований товаров, включая автомобили, ноутбуки, смартфоны, косметику, чемоданы и даже туалетную бумагу — все это запрещается к импорту, если вывозится, либо происходит из России. Данное приложение относится к изменениям в регламент Совета ЕС, внесенных в октябре 2022 года, после восьмого пакета санкций против РФ.
Еще летом стало известно о случаях конфискации личных автомобилей в Германии (некоторые из них удалось вернуть через суд) — в частности, у одного из россиян машину конфисковали прямо у дома, несмотря на то, что она была зарегистрирована. Также россияне не раз сталкивались с невозможностью отправить дорогие посылки из России в Европу либо обратно. Между тем, прецедентов конфискации каких-либо других предметов на границе пока что не было. Действия немецких таможенников еще тогда СМИ назвали „эксцессом исполнителя“.
В любом случае, ответ на вопрос, опубликованный на странице ведомства, не является нормативным документом — это лишь мнение конкретного ведомства, но интерпретировать законы может только суд.
Конкретно власти Латвии уже дали разъяснения для издания „Волна“. В Службе государственных доходов, в подчинении которой находится латвийская таможня, сообщили, что никаких обновлений правил ввоза каких-либо товаров в Латвию на данный момент нет.
В Еврокомиссии также заявили, что страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи туристов из РФ, въезжающих в ЕС, например одежду. На фоне ситуации с автомобилями граждан России Еврокомиссия уточнила, что решения по реализации санкций принимают государства ЕС, а Еврокомиссия только даёт рекомендации.
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