Звезда баскетбольной сборной Латвии переходит в один из ведущих клубов Евролиги

Эта информация была опубликована Basketnews на основе данных Ариса Баркаса.

Жагарс провел великолепный турнир на завершившемся ЧМ, приведя сборную Латвии к пятому месту. В восьми матчах латвийский защитник набирал в среднем 12,4 очка, отдавал 7,4 передачи и совершал 2,6 подбора за игру. Кроме того, Жагарс установил рекорд чемпионата мира, отдав 17 передач в последнем матче за 5-6 место против Литвы.

По словам Баркаса, нельзя исключать того, что Жагарс будет находиться в аренде у „Вулвз“ только в начале сезона, а в „Фенербахче“ получит шанс уже во второй половине сезона.

В прошлом сезоне Жагарс ростом 190 см представлял литовский баскетбольный клуб „Нявежис“.

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