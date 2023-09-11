Звезда баскетбольной сборной Латвии переходит в один из ведущих клубов Евролиги
23-летний игрок сборной Латвии по баскетболу Артурс Жагарс собирается подписать контракт со стамбульским „Фенербахче“, но в следующем сезоне будет выступать на правах аренды за литовский клуб „Вулвз“.
Эта информация была опубликована Basketnews на основе данных Ариса Баркаса.
Жагарс провел великолепный турнир на завершившемся ЧМ, приведя сборную Латвии к пятому месту. В восьми матчах латвийский защитник набирал в среднем 12,4 очка, отдавал 7,4 передачи и совершал 2,6 подбора за игру. Кроме того, Жагарс установил рекорд чемпионата мира, отдав 17 передач в последнем матче за 5-6 место против Литвы.
По словам Баркаса, нельзя исключать того, что Жагарс будет находиться в аренде у „Вулвз“ только в начале сезона, а в „Фенербахче“ получит шанс уже во второй половине сезона.
В прошлом сезоне Жагарс ростом 190 см представлял литовский баскетбольный клуб „Нявежис“.
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