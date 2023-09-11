Правдиво ли фото приказа Шойгу о мобилизации ещё 200 000 россиян?
В начале сентября 2023 года в интернете широко распространился документ якобы за подписью министра обороны РФ о новой волне мобилизации. Мы проверили, есть ли основания считать этот приказ подлинным.
На разошедшемся по Сети фото запечатлён, как утверждается, приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу организовать мобилизацию 200 000 граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года. 4 и 5 сентября с пометкой, что подлинность не подтверждена, снимком документа поделились, в частности, Telegram-каналы Nexta Live (327 000 просмотров на момент написания этого разбора), „УНИАН» (296 000) и „Россия 24/7» (28 000), множество небольших каналов, а также ряд украинских СМИ. Сохранились следы распространения фото во „ВКонтакте“, однако оригинальные посты на момент написания разбора удалены. Популярность документа вызвала реакцию и на государственном уровне: 5 сентября в СМИ появилось множество опровержений от российских официальных лиц, называвших приказ Минобороны РФ фейком и психологической операцией украинских спецслужб.
На то, что документ не настоящий, указывают несколько фактов. Во-первых, на вирусном фото запечатлён якобы выпущенный 14 сентября приказ под номером 463, а последний к моменту распространения снимка приказ, опубликованный на сайте Министерства обороны РФ, подписан Шойгу 29 августа и носит номер 558. Во-вторых, вызывает сомнения заполнение шапки документа синей ручкой и подпись Шойгу, сделанная чёрными чернилами. При этом сама подпись отличается от доступной в официальных источниках.
В-третьих, во всех исследованных „Проверено“ настоящих приказах месяц в датировке набран при подготовке документа, а не вписан вручную. В-четвёртых, нарушена субординация — подобный приказ был бы адресован главам военных округов, а не представителям военных комиссариатов. Наконец, утверждённые правила составления подобного документа подразумевают, что он должен ссылаться на конкретный пункт федерального закона „Об обороне“, а не на закон в принципе.
Кроме того, само по себе появление такого приказа выглядит нелогичным. У российского Министерства обороны нет никакой необходимости юридически обосновывать „дополнительную“ мобилизацию: подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2022 года указ о мобилизации продолжает действовать. По распоряжению генштаба ВС РФ возможна мобилизация любого необходимого числа граждан, подпадающих под действие указа, а приказ министра обороны для этого не требуется.
Первый из зафиксированных „Проверено“ случаев публикации фото в Telegram — запись в украинском Telegram-канале „Брати Яковлеви» (13 000 просмотров), размещённая 4 сентября в 21:35 по московскому времени. Фото из этого поста с водяным знаком затем попало в канал „УНИАН“ (22:11), а уже с затёртым водяным знаком — в другие крупные каналы. В публикациях во „ВКонтакте“, обнаруженных Telegram-каналом „Война с фейками» (его авторы выдают себя за фактчекеров, однако не следуют базовым принципам IFCN и в реальности занимаются в основном оправданием официальных нарративов Кремля и распространением дезинформации), указано более раннее время — с 16:00 того же дня. Поиск „Проверено“ по ключевым фразам косвенно подтверждает, что распространение началось именно в городских пабликах с объявлениями в этой социальной сети. Поскольку посты уже удалены, обнаружить первоисточник публикации фото не представляется возможным.
Таким образом, все данные указывают на то, что ставший виральным и вызвавший массу обсуждений и официальных опровержений приказ Шойгу намеренно сфальсифицирован. Он не соответствует ни правилам оформления приказов Министерства обороны РФ, ни нумерации приказов за 2023 год.
Итог: Фейк