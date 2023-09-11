Правдиво ли фото приказа Шойгу о мобилизации ещё 200 000 россиян?

Первый из зафиксированных „Проверено“ случаев публикации фото в Telegram — запись в украинском Telegram-канале „Брати Яковлеви» (13 000 просмотров), размещённая 4 сентября в 21:35 по московскому времени. Фото из этого поста с водяным знаком затем попало в канал „УНИАН“ (22:11), а уже с затёртым водяным знаком — в другие крупные каналы. В публикациях во „ВКонтакте“, обнаруженных Telegram-каналом „Война с фейками» (его авторы выдают себя за фактчекеров, однако не следуют базовым принципам IFCN и в реальности занимаются в основном оправданием официальных нарративов Кремля и распространением дезинформации), указано более раннее время — с 16:00 того же дня. Поиск „Проверено“ по ключевым фразам косвенно подтверждает, что распространение началось именно в городских пабликах с объявлениями в этой социальной сети. Поскольку посты уже удалены, обнаружить первоисточник публикации фото не представляется возможным.