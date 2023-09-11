„Это не фильм с хэппи-эндом. У нас не будет хэппи-энда“. Зеленский — о контрнаступлении ВСУ

„Мы все хотим добиться успеха и хэппи-энда. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм с хэппи-эндом. У нас не будет хэппи-энда. Мы потеряли много людей. Это не хэппи-энд. Надо это признать. И победа — единственная вещь, которая может принести деоккупацию, и не дать России возможности напасть на другие страны: страны Балтии, Польшу и всех нас вернуть в Советский Союз“, — сказал Владимир Зеленский.