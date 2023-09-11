Землетрясение в Марокко: в страну прибывает международная помощь, но доставить ее в горные районы трудно
По его словам, пострадавшие нуждаются в пище и воде, одеялах, убежище и медикаментах.
Красный Крест имеет многолетний опыт работы в подобных ситуациях и в настоящее время мобилизует специальные группы быстрого реагирования на землетрясения, сказал эль Шаркави.
„Местные спасатели проделали фантастическую работу, но на третий день они выдохлись. И им требуется дополнительная помощь“, — отметил он.
Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что группы экспертов ООН прибыли в Марокко и проводят оценку ситуации.
„Очевидно, что будут трудности с доставкой в пострадавшие районы, — сказал он. — Существуют также сложности с передачей необходимых инструментов, но мы готовы помогать и начнем свою работу как можно скорее, но сначала надо оценить ущерб“.
С каждым часом шансы найти выживших уменьшаются. Кэролайн Холт, представительница Красного Креста и Красного Полумесяца, еще в субботу предупредила, что ближайшие сутки-двое будут „критическими с точки зрения спасения жизней“.
В Марракеше (и тем более в горных районах) по ночам заметно падает температура, что представляет дополнительные трудности для многих жителей, вынужденных ночевать под открытым небом, поскольку их дома полностью или частично разрушены.
К спасательным работам уже подключились спасатели из других стран.
Рабат принял предложения о помощи от Испании, Великобритании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Другие страны также заявили о своей готовности оказать помощь.
Испания направила в Марокко две команды специалистов-спасателей, всего 86 человек, и восемь специально обученных собак.
Правительство Великобритании направляет 60 спасателей с четырьмя собаками на двух военно-транспортных самолетах, а также небольшую медицинскую бригаду. В страну доставят сейсмологические приборы и инструменты для резки металла и разрушения бетона, позволяющие достать людей, оказавшихся под завалами.
Из Катара также вылетели несколько самолетов со спасателями и гуманитарной помощью.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила о выделении пяти миллионов евро для помощи неправительственным организациям, участвующим в операциях по оказанию помощи в Марокко.
По сообщениям китайских государственных СМИ, Общество Красного Креста Китая передаст Марокканскому Красному Полумесяцу 200 тысяч долларов для оказания экстренной гуманитарной помощи.
Власти Марокко заявили, что тщательно рассматривают предложения о помощи, поскольку „отсутствие координации может оказаться контрпродуктивным“.
Мустафа Байтас, официальный представитель правительства Марокко, заявил, что поисково-спасательные команды „работают не покладая рук“, но некоторым из них еще предстоит добраться до отдаленных деревень в районах Тарудант и Аль-Хауз.
„Основные трудности связаны с падением камней, что приводит к перекрытию дорог, но есть вертолеты, которые добираются до отдаленных районов и оказывают помощь“, — сказал он. По его словам, для помощи пострадавшим уже мобилизованы более 1000 врачей и более 1500 медсестер, а также все больницы.
„Нам трудно назвать количество людей, оказавшихся под завалами, но я могу вас заверить, что скоро оно стабилизируется, особенно число раненых и погибших, поскольку в этой местности в деревнях нет многоэтажных зданий“, — сказал он.
В отдаленных горных деревнях к югу от Марракеша спасателям приходится работать буквально голыми руками, поскольку технику по заваленным камнями и обломками дорогам доставить пока не удалось.
Министерство образования Марокко временно приостановило обучение в школах в наиболее пострадавших регионах.
По данным министерства, на данный момент известно о семи погибших учителях, еще 39 получили ранения. В результате землетрясения пострадали 585 школ, и некоторым ученикам, возможно, придется перевестись в другие школы.
Официальное число погибших составляет более 2100 человек, однако по мере выяснения масштабов разрушений число погибших может увеличиться.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в Атласских горах, в 71 км к юго-западу от Марракеша.
Этот район известен небольшими фермерскими деревнями, которые были разрушены землетрясением. Больше всего пострадала провинция Аль-Хауз.
Значительные разрушения получили некоторые части исторического центра Марракеша, входящего в список наследия ЮНЕСКО.
Это самое сильное землетрясение, произошедшее в этом районе за последние сто лет. Сейсмологи отмечают, что такое мощное землетрясение — редкость для Марокко.
Как рассказал Би-би-си директор Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра Реми Боссу, афтершоки будут продолжаться в течение нескольких дней, а возможно, и недель.