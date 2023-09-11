Землетрясение в Марокко: в страну прибывает международная помощь, но доставить ее в горные районы трудно

По его словам, пострадавшие нуждаются в пище и воде, одеялах, убежище и медикаментах.

Красный Крест имеет многолетний опыт работы в подобных ситуациях и в настоящее время мобилизует специальные группы быстрого реагирования на землетрясения, сказал эль Шаркави.

„Местные спасатели проделали фантастическую работу, но на третий день они выдохлись. И им требуется дополнительная помощь“, — отметил он.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что группы экспертов ООН прибыли в Марокко и проводят оценку ситуации.

„Очевидно, что будут трудности с доставкой в пострадавшие районы, — сказал он. — Существуют также сложности с передачей необходимых инструментов, но мы готовы помогать и начнем свою работу как можно скорее, но сначала надо оценить ущерб“.

С каждым часом шансы найти выживших уменьшаются. Кэролайн Холт, представительница Красного Креста и Красного Полумесяца, еще в субботу предупредила, что ближайшие сутки-двое будут „критическими с точки зрения спасения жизней“.

В Марракеше (и тем более в горных районах) по ночам заметно падает температура, что представляет дополнительные трудности для многих жителей, вынужденных ночевать под открытым небом, поскольку их дома полностью или частично разрушены.

К спасательным работам уже подключились спасатели из других стран.

Рабат принял предложения о помощи от Испании, Великобритании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Другие страны также заявили о своей готовности оказать помощь.

Испания направила в Марокко две команды специалистов-спасателей, всего 86 человек, и восемь специально обученных собак.

Правительство Великобритании направляет 60 спасателей с четырьмя собаками на двух военно-транспортных самолетах, а также небольшую медицинскую бригаду. В страну доставят сейсмологические приборы и инструменты для резки металла и разрушения бетона, позволяющие достать людей, оказавшихся под завалами.

Из Катара также вылетели несколько самолетов со спасателями и гуманитарной помощью.