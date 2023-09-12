Почти как у Дюма: удалось ли стареющему Джонни Деппу сыграть короля Франции?
Возвращение Джонни Деппа в большой кинематограф после увлекательного разбирательства о том, кто кому куда нагадил, в душу, или наоборот, состоялось в этом фильме французской актерки и режиссерки Майвенн.
Это классический байопик, в его центре – жизнь и судьба фаворитки Людовика XV (это тот, который между „Королем-солнцем“ и тем, которого казнили) Жанны Дюбарри, в исполнении самой Майвенн. Эпоха Людовика XV – это как бы такое последнее спокойное время во Франции на долгие и долгие годы, потом начнется революция, санкюлоты, робеспьеры, наполеоны, гильотины, ну и будет трясти вплоть до конца девятнадцатого века, потом ненадолго отпустит. Людовик XV по нынешним временам кажется прекрасным правителем, его не особенно интересуют какие-нибудь там завоевания, он не слишком, судя по фильму (а исторические фильмы, как мне кажется, не стоит судить по учебникам истории, они есть ровно то, что есть), давит своих подданных. Интересуют его, главным образом, красивые женщины. Со вполне понятной целью. И, поскольку он король (его и играет Джонни Депп, да), отказать ему никто не может, если он кого углядел и глаз положил, то, как бы там дама не отнекивалась, а быть ей в королевской кровати. Независимо от семейного положения и, допустим, возражений мужа.
Другое дело, что Жанну с какого-то момента специально готовили к тому, чтобы король положил на нее глаз и вызвал к себе в опочивальню. Потому что за особенно понравившихся королю дам их опекунам выплачивалась солидная сумма денег.
Загвоздка вышла только в том, что просто перепихнутьтся не получилось, король запал на Жанну всерьез, да и сам он ей понравился. Да и кому бы не понравился, хоть и стареющий, но все еще полный харизмы Джонни Депп. И стала простолюдинка по рождению Жанна официальной фавориткой и законодательницей некоторых дворцовых порядков. Со всеми вытекающими – ненавистью „старой знати“, трудностями в общении с прочими придворными и творимыми в ее адрес мелкими пакостями. Ничего нового, все это мы читали у Дюма и прочих подобных авторов. Ну, может быть, не конкретно про Жанну, но про такой тип отношений. Красиво, костюмно, местами остроумно.
Есть два момента, которые немного царапают в этом фильме глаз. Во-первых, собственно Джонни Депп. Он харизматичен, он очень старается, но его реплики на французском сведены к минимуму (хотя человек был женат на Ванессе Паради и должен бы что-то из языка помнить), вероятно, то ли в силу произношения – нет никаких сведений о том, что Деппа в „Жанне Дюбарри“ переозвучивают, то ли в силу трудностей с запоминанием текста на неродном языке. В итоге Депп играет, по большей частью, мимикой и лицом, и отчасти где-то местами все равно вылетает не „Людовик XV“, а „король Людовик XV“.
Во-вторых, и в-главных - сама Майвенн. Я не знаю, возможно, Жанна Дюбарри была ее ролевой моделью на протяжении последних двадцати лет, возможно она с детства спала и видела себя в этой роли. Исторически предполагается, что красота Жанны сбивала с ног, никто не мог устоять перед ее чарами и так далее. При всем моем уважении к таланту Майвенн, с ней в главной роли не слишком в это верится. Не приливает к сердцу кровь, не стучит в висках, не ощущается никаких эротических покалываний. Впрочем, я и не Людовик XV, конечно. Что, определенно, жаль.