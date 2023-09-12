Почти как у Дюма: удалось ли стареющему Джонни Деппу сыграть короля Франции?

Возвращение Джонни Деппа в большой кинематограф после увлекательного разбирательства о том, кто кому куда нагадил, в душу, или наоборот, состоялось в этом фильме французской актерки и режиссерки Майвенн.

Это классический байопик, в его центре – жизнь и судьба фаворитки Людовика XV (это тот, который между „Королем-солнцем“ и тем, которого казнили) Жанны Дюбарри, в исполнении самой Майвенн. Эпоха Людовика XV – это как бы такое последнее спокойное время во Франции на долгие и долгие годы, потом начнется революция, санкюлоты, робеспьеры, наполеоны, гильотины, ну и будет трясти вплоть до конца девятнадцатого века, потом ненадолго отпустит. Людовик XV по нынешним временам кажется прекрасным правителем, его не особенно интересуют какие-нибудь там завоевания, он не слишком, судя по фильму (а исторические фильмы, как мне кажется, не стоит судить по учебникам истории, они есть ровно то, что есть), давит своих подданных. Интересуют его, главным образом, красивые женщины. Со вполне понятной целью. И, поскольку он король (его и играет Джонни Депп, да), отказать ему никто не может, если он кого углядел и глаз положил, то, как бы там дама не отнекивалась, а быть ей в королевской кровати. Независимо от семейного положения и, допустим, возражений мужа.

Другое дело, что Жанну с какого-то момента специально готовили к тому, чтобы король положил на нее глаз и вызвал к себе в опочивальню. Потому что за особенно понравившихся королю дам их опекунам выплачивалась солидная сумма денег.