НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны — и отработает ответ на российское вторжение в одну из стран альянса

По словам представителя НАТО, учения Steadfast Defender («Стойкий защитник“) будут включать от 500 до 700 боевых воздушных вылетов и маневры более 50 кораблей, как ожидается, в них будут участвовать более 41 тысячи военных.

Сценарий учений предполагает, что войска НАТО отражают российскую агрессию против одного из членов альянса. Смоделированный противник — это коалиция во главе с Россией. Чтобы создать более реалистичные сценарии для войск, в учениях планируют использовать реальные географические данные.

Всего в учениях примут участие 32 страны — 31 член НАТО и Швеция, которая подала заявку на вступление в альянс, но ее не ратифицировали Турция и Венгрия.

Учения „Стойкий защитник“ — часть новой стратегии подготовки НАТО, предполагающая, что альянс проводит крупные учения не один, а два раза в год. По словам представителей НАТО, этими учениями альянс хочет продемонстрировать Москве свою готовность вести боевые действия.

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину руководство НАТО решило полностью пересмотреть оборонительную концепцию альянса. В частности, теперь НАТО готовится защищать „каждый дюйм“ своей территории с первого дня нападения.

Первыми с требованием пересмотреть концепцию обороны НАТО выступили страны Балтии, поскольку эта концепция допускала оккупацию территорий этих стран с последующим освобождением через 180 дней. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что оккупация на столь долгий срок российскими войсками может обернуться полным уничтожением любой из стран Балтии. В июле 2023 года страны НАТО согласовали планы региональной обороны на случай нападения России.