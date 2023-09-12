87-летний нарвитянин завоевал награду в Таллиннском марафоне: „Это две мои утренние нормы!“(1)
Нарвский марафонец Владимир Малинов принял участие в ежегодном легкоатлетическом пробеге, который состоялся в Таллинне 9 сентября. Итог — 2-е место в своей возрастной группе, пишет Gazeta.ee.
Пробег стартовал в 17 часов, для Владимира он закончился в 18.30: 10 километров спортсмен, которому скоро исполнится 87 лет, преодолел за 1 час 30 минут.
Первое место, говорит Малинов, заглянувший в редакцию „НГ“, занял спортсмен из Таллинна, который младше нарвитянина на 1 год.
В соревнованиях, рассказывает марафонец, участвовало около 15 тысяч человек, часть из них бежала без учета времени, часть изъявила желание бежать на время. Среди них был и Владимир Малинов.
Спортсмен не скрывает, что это было для него нелегкое испытание, но в целом в жизни ему приходилось бегать и на 165 км — в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Занятно, что выбежал он из Ленинграда, а прибежал в Санкт-Петербург: оказывается, пока шли соревнования, город был переименован.
А еще Владимиру вспоминается пробег в 1985 году, в составе которого был легендарный спортсмен Павел Басов, тот самый, что вдоль государственных границ обежал весь Советский Союз. В этот раз пробег был вокруг озера Ладога: по 50 км в течение 16 дней .
Свою спортивную карьеру Владимир Малинов начал в 30-летнем возрасте в Нарвском клубе любителей бега „Оптимист“.
Его самые громкие спортивные успехи: неоднократный победитель городских и региональных соревнований, чемпион Балтики -2023. Владимир гордится тем, что водрузил флаг Эстонии на горе Конжак (одна из самых высоких точек Северного Урала).
Буду продолжать бегать: по пятерочке каждое утро, подтягиваться на турнике, – так отвечает ветеран спорта о своих дальнейших планах.
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