87-летний нарвитянин завоевал награду в Таллиннском марафоне: „Это две мои утренние нормы!“

Пробег стартовал в 17 часов, для Владимира он закончился в 18.30: 10 километров спортсмен, которому скоро исполнится 87 лет, преодолел за 1 час 30 минут.

Первое место, говорит Малинов, заглянувший в редакцию „НГ“, занял спортсмен из Таллинна, который младше нарвитянина на 1 год.

В соревнованиях, рассказывает марафонец, участвовало около 15 тысяч человек, часть из них бежала без учета времени, часть изъявила желание бежать на время. Среди них был и Владимир Малинов.

Спортсмен не скрывает, что это было для него нелегкое испытание, но в целом в жизни ему приходилось бегать и на 165 км — в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Занятно, что выбежал он из Ленинграда, а прибежал в Санкт-Петербург: оказывается, пока шли соревнования, город был переименован.

А еще Владимиру вспоминается пробег в 1985 году, в составе которого был легендарный спортсмен Павел Басов, тот самый, что вдоль государственных границ обежал весь Советский Союз. В этот раз пробег был вокруг озера Ладога: по 50 км в течение 16 дней .

Свою спортивную карьеру Владимир Малинов начал в 30-летнем возрасте в Нарвском клубе любителей бега „Оптимист“.

Его самые громкие спортивные успехи: неоднократный победитель городских и региональных соревнований, чемпион Балтики -2023. Владимир гордится тем, что водрузил флаг Эстонии на горе Конжак (одна из самых высоких точек Северного Урала).

Буду продолжать бегать: по пятерочке каждое утро, подтягиваться на турнике, – так отвечает ветеран спорта о своих дальнейших планах.

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