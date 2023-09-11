Европа ограничила свободу в интернете. Для защиты демократии от американских и китайских онлайн-платформ(1)
Европейский союз первым в мире вводит в действие масштабный свод правил интернет-эпохи, которым отныне должна будет соответствовать вся цифровая европейская действительность — от онлайн-торговли до постов в соцсетях. Цель — ограничить свободу американских и китайских хайтек-гигантов работать в интернете по правилам Дикого Запада, а европейцам дать демократические рычаги ограничения власти титанов вроде Google, Meta, Apple и Amazon.
За европейской попыткой написать конституцию интернета следит весь мир. Развитые демократии готовы перенять европейский опыт, если он окажется удачным и выстоит в борьбе с интернет-компаниями, готовыми судиться за право продолжать играть по собственным правилам.
А диктаторам всех мастей тоже польза — теперь они могут списывать собственную цензуру и запреты на „европейский опыт“.
Два закона из нового свода правил — о цифровых услугах и о цифровых рынках — уже вышли на финишную прямую. На прошлой неделе Еврокомиссия назвала поименно компании, которым придется подчиниться новым требованиям под угрозой гигантского штрафа или запрета предоставлять услуги пользователям в ЕС. Остальным дали еще примерно полгода подготовиться.
Идею регулирования интернета описала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:
„Все, что является нарушением закона в офлайне, должно быть вне закона и онлайн, — сказала она. — Мы сделаем так, чтобы интернет был безопасным пространством, в котором гарантированы свобода слова для граждан и справедливая конкуренция для бизнеса“.
Кто устанавливает правила
До сих пор интернет-платформы сами определяли правила игры для своих сервисов вроде „Инстаграма“, Google Play или Amazon Marketplace. Они сами следили за их соблюдением, сами решали, кто нарушил, а кто нет, и сами выступали арбитрами собственных решений, если с ними не соглашались заблокированные пользователи.
Новые законы дадут демократически избранным властям стран ЕС право участвовать в этих процессах, определять, что делать можно, а чего нельзя. Более того, они определят механизмы наказания и разрешения споров с участием третьих сторон.
Теперь платформы заставят оценивать риски и принимать меры — не по собственному желанию, а по закону.
„Компании, которых 20 лет назад вообще не существовало, выросли в гигантов. У них миллиарды пользователей во всем мире. Они стали привратниками интернета и получили гигантскую власть над нашими судьбами“, — описала главную цель новых законов вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер. Она уже много лет возглавляет антимонопольную вендетту ЕС против титанов американской Силиконовой долины.
„В их власти наша безопасность — они решают, появится ли на интернет-платформах опасный продукт или вредоносный контент, они решают, как быстро убрать его, — сказала она. — В их власти даже задавать направление политической дискуссии и защищать — или подрывать — демократию в наших странах“.
С принятием законов почти полмиллиарда граждан 27 стран ЕС получат больше контроля и возможностей влиять на свои отношения с интернет-компаниями.
Например, им гарантируют право без труда удалять предустановленные программы и получать доступ к приложениям и аппсторам других операционных систем и платформ, отписываться от сервисов с той же легкостью, с какой их завлекают подписаться на них.
Они получат право узнать, почему им показывают ту или иную рекламу, и право отказаться от персонализации на основе анализа их поведения в сети.
А новым мессенджерам дадут право требовать минимальной совместимости у существующих, чтобы пользователи могли обмениваться сообщениями напрямую (в первые полгода) и в группах (в течение двух лет). Через 4 лет по закону должна быть гарантирована полная совместимость, включая аудио- и видеозвонки.
За свободу и демократию (и против Китая)
Вестагер напоминала, что все те американские гиганты, которых ЕС сейчас принялся регулировать, появились на свет только благодаря свободному рынку и конкуренции в западной экономике.
Теперь они стали большими и превратились в угрозу этой самой демократии, поэтому ЕС взялся восстанавливать питательную среду для будущих прорывов.
„В этом сила открытых рыночных экономик. И залог успеха в состязании с автократиями“, — сказала Вестагер.
„Чтобы выиграть конкуренцию с Китаем, демократиям нужно не защищать существующий бизнес, а создавать конкурентные условия, в которых будут рождаться новые идеи и будет развиваться новый бизнес. Именно для этого мы приняли Digital Markets Act (закон о цифровых рынках)“.
Как и закон о цифровых услугах (Digital Services Act), он вступил в силу еще в ноябре прошлого года, а окончательно заработает к весне 2024 года.
Цель DMA — обеспечить свободную и честную конкуренцию на цифровых рынках, где доминируют так называемые привратники, или посредники (gatekeepers). В эту категорию ЕС на прошлой неделе включил американские Google, Microsoft, Apple, Amazon и Meta, а также китайскую ByteDance, владельца TikTok.
„Все это давно проходили такие сектора, как банковское дело, телекоммуникации, энергетика, транспорт. В них регулирование и защита конкуренции работают рука об руку. Наконец-то та же реальность пришла в цифровой мир“, — сказала Вестагер.
Цель DSA — „перераспределить баланс ответственности юзеров, платформ и властей в соответствии с европейскими ценностями“, объяснила Еврокомиссия.
Сейчас под действие DSA попадают два десятка крупнейших платформ, включая „Х“ (бывший „Твиттер“) Илона Маска, чье заявленное представление о свободе выражения сильно расходится с записанным в европейских законах.
С весны требованиям DSA должны будут соответствовать все остальные: интернет-магазины, аппсторы, соцсети, сервисы обмена контентом, онлайн-посредники бронирования билетов и гостиниц, и им подобные.
„Мы регулируем не контент, а то, как с ним обращаются интернет-компании, — сказала Вестагер. — Мы защищаем потребителей от всего незаконного и вредоносного. И в равной степени защищаем права и свободы, в том числе свободу слова“.
„Мы хотим большей прозрачности и мы хотим, чтобы у пользователей было больше возможностей оспорить удаление их контента“.
Появление стороннего арбитра в споре с соцсетями — главная гарантия того, что новые законы ограничат только одну свободу в интернете — абсолютную свободу платформ делать, что заблагорассудится.
„Существует серая зона между нарушением закона и реализацией законного права на свободу выражения. Мы просто обязаны найти тут правильный баланс, — сказала Вестагер. — Иначе есть риск, что авторитарные режимы по всему миру скажут: „Ага! Вот и европейцы тоже ввели цензуру, так что теперь какие к нам претензии?“».
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.