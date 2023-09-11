Европа ограничила свободу в интернете. Для защиты демократии от американских и китайских онлайн-платформ

„Компании, которых 20 лет назад вообще не существовало, выросли в гигантов. У них миллиарды пользователей во всем мире. Они стали привратниками интернета и получили гигантскую власть над нашими судьбами“, — описала главную цель новых законов вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер. Она уже много лет возглавляет антимонопольную вендетту ЕС против титанов американской Силиконовой долины.

Теперь платформы заставят оценивать риски и принимать меры — не по собственному желанию, а по закону.

Новые законы дадут демократически избранным властям стран ЕС право участвовать в этих процессах, определять, что делать можно, а чего нельзя. Более того, они определят механизмы наказания и разрешения споров с участием третьих сторон.

До сих пор интернет-платформы сами определяли правила игры для своих сервисов вроде „Инстаграма“, Google Play или Amazon Marketplace. Они сами следили за их соблюдением, сами решали, кто нарушил, а кто нет, и сами выступали арбитрами собственных решений, если с ними не соглашались заблокированные пользователи.

„Все, что является нарушением закона в офлайне, должно быть вне закона и онлайн, — сказала она. — Мы сделаем так, чтобы интернет был безопасным пространством, в котором гарантированы свобода слова для граждан и справедливая конкуренция для бизнеса“.

Два закона из нового свода правил — о цифровых услугах и о цифровых рынках — уже вышли на финишную прямую. На прошлой неделе Еврокомиссия назвала поименно компании, которым придется подчиниться новым требованиям под угрозой гигантского штрафа или запрета предоставлять услуги пользователям в ЕС. Остальным дали еще примерно полгода подготовиться.

А диктаторам всех мастей тоже польза — теперь они могут списывать собственную цензуру и запреты на „европейский опыт“.

За европейской попыткой написать конституцию интернета следит весь мир. Развитые демократии готовы перенять европейский опыт, если он окажется удачным и выстоит в борьбе с интернет-компаниями, готовыми судиться за право продолжать играть по собственным правилам.

„В их власти наша безопасность — они решают, появится ли на интернет-платформах опасный продукт или вредоносный контент, они решают, как быстро убрать его, — сказала она. — В их власти даже задавать направление политической дискуссии и защищать — или подрывать — демократию в наших странах“.

С принятием законов почти полмиллиарда граждан 27 стран ЕС получат больше контроля и возможностей влиять на свои отношения с интернет-компаниями.

Например, им гарантируют право без труда удалять предустановленные программы и получать доступ к приложениям и аппсторам других операционных систем и платформ, отписываться от сервисов с той же легкостью, с какой их завлекают подписаться на них.

Они получат право узнать, почему им показывают ту или иную рекламу, и право отказаться от персонализации на основе анализа их поведения в сети.

А новым мессенджерам дадут право требовать минимальной совместимости у существующих, чтобы пользователи могли обмениваться сообщениями напрямую (в первые полгода) и в группах (в течение двух лет). Через 4 лет по закону должна быть гарантирована полная совместимость, включая аудио- и видеозвонки.

За свободу и демократию (и против Китая)

Вестагер напоминала, что все те американские гиганты, которых ЕС сейчас принялся регулировать, появились на свет только благодаря свободному рынку и конкуренции в западной экономике.

Теперь они стали большими и превратились в угрозу этой самой демократии, поэтому ЕС взялся восстанавливать питательную среду для будущих прорывов.

„В этом сила открытых рыночных экономик. И залог успеха в состязании с автократиями“, — сказала Вестагер.