Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на встречу с Путиным

По его данным, в воскресенье лидер КНДР отправился во Владивосток на правительственном бронепоезде. Ему предстоит проехать более 1200 км. Встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным может состояться уже во вторник, сообщает YTN со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи.

Путин начинает визит во Владивосток уже в понедельник, 11 сентября; во вторник он должен принять участие в форуме. Ранее газета New York Times сообщала, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток на переговоры с Путиным, чтобы обсудить поставки артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР.

Представитель Кремля Дмитрий Песков это утверждение не комментировал. Белый дом и Госдепартамент США призывали Северную Корею не помогать России боеприпасами. Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, также писало, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. По его данным, Пхеньян может предложить Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности. „Всё это поможет Москве отразить контрнаступление Киева“, — отмечало издание. Россия в ответ может предложить КНДР зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте, следовало из публикации.

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