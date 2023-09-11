Новая масштабная поставка военной техники Украине: Германия передаст Киеву еще 40 БМП Marder

Боевые машины пехоты отправят „в ближайшие месяцы“, сообщили в компании Rheinmetall. Правительство Германии сделало заказ в августе 2023 года, его стоимость составляет несколько десятков миллионов евро. Таким образом, общее количество БМП Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.