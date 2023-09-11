Подросток пришел в российскую школу с ножом и ранил четверых человек. Он говорил, что видит „поляков и хохлов, которые нападают“
В хуторе Красный Десант Ростовской области 15-летний ученик 9 класса пришел с ножом в школу и ранил троих сотрудников учреждения и родственника одного из учеников, сообщил глава региона Василий Голубев, передает „Медуза“.
Школьники не пострадали. Нападавший задержан. Как утверждает губернатор, подросток „страдает психическим заболеванием“. Пострадавшие получили легкие ранения, им оказывают помощь.
По данным Baza, девятиклассник Григорий Б. пришел в школу в маске и ранил вахтера, учительницу, а также дедушку первоклассницы — он получил пять ножевых ранений. Вахтер пыталась нажать тревожную кнопку, но та не сработала. Нападавшего задержали родители школьников.
После нападения, сообщает Baza, у девятиклассника произошел приступ эпилепсии. По данным 161.ru, школьник состоит на учете, а в его медкарте стоит отметка „о шизофренических отклонениях легкой степени“. Утверждается, что подросток собирался напасть на учительницу обществоведения из-за оценок.
Baza пишет, что во время задержания подросток говорил, что он видит „поляков и хохлов, которые нападают, и ему страшно“. 161.ru отмечает, что отец мальчика — военный. Его мобилизовали на войну в Украину осенью 2022 года. Недавно он получил ранение и приехал домой в отпуск.
Следственный комитет по Ростовской области проводит доследственную проверку.
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