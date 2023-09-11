Подросток пришел в российскую школу с ножом и ранил четверых человек. Он говорил, что видит „поляков и хохлов, которые нападают“

Школьники не пострадали. Нападавший задержан. Как утверждает губернатор, подросток „страдает психическим заболеванием“. Пострадавшие получили легкие ранения, им оказывают помощь.

По данным Baza, девятиклассник Григорий Б. пришел в школу в маске и ранил вахтера, учительницу, а также дедушку первоклассницы — он получил пять ножевых ранений. Вахтер пыталась нажать тревожную кнопку, но та не сработала. Нападавшего задержали родители школьников.

После нападения, сообщает Baza, у девятиклассника произошел приступ эпилепсии. По данным 161.ru, школьник состоит на учете, а в его медкарте стоит отметка „о шизофренических отклонениях легкой степени“. Утверждается, что подросток собирался напасть на учительницу обществоведения из-за оценок.

Baza пишет, что во время задержания подросток говорил, что он видит „поляков и хохлов, которые нападают, и ему страшно“. 161.ru отмечает, что отец мальчика — военный. Его мобилизовали на войну в Украину осенью 2022 года. Недавно он получил ранение и приехал домой в отпуск.

Следственный комитет по Ростовской области проводит доследственную проверку.

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