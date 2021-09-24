МНЕНИЕ | Избрание Кылварта: шампанское или последняя рюмка водки центристов?

Так уж сложилось, что любой глава крупной партии автоматически рассматривается в качестве кандидата на пост премьер-министра, т.е. при эстонской политической системе – самого важного в стране лица, принимающего реальные политические решения, влияющие на жизнь в стране (как известно, президент у нас выполняет в основном представительские функции). Честно говоря, представить на данном посту Михаила Кылварта мне крайне сложно. Особенно в наше время, когда Эстония должна соблюдать договорённости с союзниками в вопросе противодействия России.

Более того, я не уверен, что эстонские структуры безопасности в случае теоретического попадания в премьерское кресло в принципе согласятся предоставить Михаилу допуск к гостайне, ведь его поездка на Селигер и участие в некоторых мероприятиях в рядах т.н. защитников русских школ вызывают немало вопросов. А раз так, то Центристская партия из-за нового лидера вполне может стать нерукопожатной на государственном уровне для всех остальных политических сил страны, как это уже когда-то было на определённом отрезке времени при Сависааре.