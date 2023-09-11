Разрушаем мифы: сложно ли сменить банк?
Бытует мнение, что сменить банк, когда на счет в этом банке поступает зарплата и там настроены постоянные платежные поручения, – очень сложно и долго. Но это не так. Условия банковских услуг можно сравнивать точно так же, как условия электропакетов или телефонных операторов, выбирая те, что лучше всего подходят.
По словам Анники Горошко, руководителя сферы розничного банковского обслуживания LHV, люди меняют банк в основном в связи с получением жилищного кредита. Однако есть и такие клиенты, для которых важно более выгодное или более качественное обслуживание. „Мы видим, что клиенты стали значительно информированнее и умеют сравнивать предлагаемые различными банками варианты, используя эту информацию для оценки целесообразности смены банка. Нельзя недооценивать значение качества обслуживания: если оно не отвечает ожиданиям, люди будут искать лучшего“, – сказала Горошко.
Часто считается, что переход в другой банк осложнен переводом расчетов, например электронных счетов, из одного банка в другой. Существует распространенное заблуждение, что для этого придется обращаться к разным поставщикам услуг. На самом деле все электронные счета можно переоформить прямо в интернет-банке: сначала нужно расторгнуть договоры по электронным счетам в предыдущем банке в разделе „Электронный счет“, а затем оформить электронные счета в новом банке. Обычно способ оплаты электронного счета можно изменить в интернет-банке, заключив соответствующий договор – например, договор постоянного платежного поручения на автоматическую оплату счетов. Важно помнить, что в отношении уже выставленных счетов действуют прежние условия договора об электронном счете.
Перевести зарплату на другой банковский счет тоже несложно. Для этого достаточно подать заявление в отдел кадров своего работодателя или непосредственно своему бухгалтеру; форму заявления можно найти на сайте нового банка. Для удобства на новый счет можно направить и другие доходы, например пенсию или детское пособие. Для этого войдите в систему самообслуживания Департамента социального страхования и в разделе контактных данных поменяйте свой банковский счет. Если заявление подано до 20 числа текущего месяца, изменение вступит в силу со следующего месяца.
По словам Горошко, существует распространенное мнение, что тем, кто взял жилищный кредит, очень сложно сменить банк, поскольку они не могут перевести свой кредит в новый банк. „Это не соответствует действительности. Чтобы перевести жилищный кредит в другой банк, кредит нужно рефинансировать. Это обычное дело и дает людям свободу выбора наиболее подходящего для них банка. Для этого нужно подать в банк заявление на получение жилищного кредита в сумме непогашенного кредита“, – объяснила она. Следует также выяснить, на каких условиях можно расторгнуть договор жилищного кредита с прежним банком и погасить кредит досрочно.
Смена банка позволяет удобно объединить все услуги в одном банке. „Мы видим, что люди часто открывают в банке, например, счет ценных бумаг или расчетный счет предприятия, а затем переводят в тот же банк и другие услуги, чтобы было проще. Так вы можете быть уверены, что не забудете совершить необходимые платежи и будете в курсе своих дел через интернет-банк или мобильное приложение. Сменить банк проще, чем может показаться, но если у вас возникли вопросы или сомнения, всегда обращайтесь в службу поддержки клиентов своего нового банка“, – сказала Горошко.