Разрушаем мифы: сложно ли сменить банк?

По словам Анники Горошко, руководителя сферы розничного банковского обслуживания LHV, люди меняют банк в основном в связи с получением жилищного кредита. Однако есть и такие клиенты, для которых важно более выгодное или более качественное обслуживание. „Мы видим, что клиенты стали значительно информированнее и умеют сравнивать предлагаемые различными банками варианты, используя эту информацию для оценки целесообразности смены банка. Нельзя недооценивать значение качества обслуживания: если оно не отвечает ожиданиям, люди будут искать лучшего“, – сказала Горошко.

Часто считается, что переход в другой банк осложнен переводом расчетов, например электронных счетов, из одного банка в другой. Существует распространенное заблуждение, что для этого придется обращаться к разным поставщикам услуг. На самом деле все электронные счета можно переоформить прямо в интернет-банке: сначала нужно расторгнуть договоры по электронным счетам в предыдущем банке в разделе „Электронный счет“, а затем оформить электронные счета в новом банке. Обычно способ оплаты электронного счета можно изменить в интернет-банке, заключив соответствующий договор – например, договор постоянного платежного поручения на автоматическую оплату счетов. Важно помнить, что в отношении уже выставленных счетов действуют прежние условия договора об электронном счете.

Перевести зарплату на другой банковский счет тоже несложно. Для этого достаточно подать заявление в отдел кадров своего работодателя или непосредственно своему бухгалтеру; форму заявления можно найти на сайте нового банка. Для удобства на новый счет можно направить и другие доходы, например пенсию или детское пособие. Для этого войдите в систему самообслуживания Департамента социального страхования и в разделе контактных данных поменяйте свой банковский счет. Если заявление подано до 20 числа текущего месяца, изменение вступит в силу со следующего месяца.