МНЕНИЕ | Переход школ на эстонский язык: выживут самые способные, остальные - ко дну?

Даже нет смысла в очередной раз писать о сроках и плане перехода русских школ на эстонский язык обучения, потому что хаос уже настал: теперь это неотвратимо, и спрятаться за ширму „мы тут будем плавненько переходить, и нас особо никто трогать не будет“ у русских школ уже не получится. Но это действительно будет жестко по отношению к нашим детям.