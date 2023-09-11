МНЕНИЕ | Переход школ на эстонский язык: выживут самые способные, остальные - ко дну?(3)
Даже нет смысла в очередной раз писать о сроках и плане перехода русских школ на эстонский язык обучения, потому что хаос уже настал: теперь это неотвратимо, и спрятаться за ширму „мы тут будем плавненько переходить, и нас особо никто трогать не будет“ у русских школ уже не получится. Но это действительно будет жестко по отношению к нашим детям.
И дело не в том, что следовало оставить русскоязычные школы и отказаться от плана перехода на эстонский язык - здесь все очевидно, обучение на эстонском языке, гарантированное Конституцией каждому юному гражданину Эстонии, должно быть доступно. Точка. Но доступно не означает, что в один прекрасный осенний день 2024 года третьеклассник явится в школу, и, зная по-эстонски несколько нехитрых слов, начнет на этом языке изучать природоведение, литературу и математику.