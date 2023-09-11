Мнение
11.09.2023, 18:20

МНЕНИЕ | Переход школ на эстонский язык: выживут самые способные, остальные - ко дну?

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Для успешного перехода на эстонский нужен разумный подход, исследования, и самое главное - методика, которая детей поддержит, а не „утопит“.
Для успешного перехода на эстонский нужен разумный подход, исследования, и самое главное - методика, которая детей поддержит, а не „утопит“.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Даже нет смысла в очередной раз писать о сроках и плане перехода русских школ на эстонский язык обучения, потому что хаос уже настал: теперь это неотвратимо, и спрятаться за ширму „мы тут будем плавненько переходить, и нас особо никто трогать не будет“ у русских школ уже не получится. Но это действительно будет жестко по отношению к нашим детям.

И дело не в том, что следовало оставить русскоязычные школы и отказаться от плана перехода на эстонский язык - здесь все очевидно, обучение на эстонском языке, гарантированное Конституцией каждому юному гражданину Эстонии, должно быть доступно. Точка. Но доступно не означает, что в один прекрасный осенний день 2024 года третьеклассник явится в школу, и, зная по-эстонски несколько нехитрых слов, начнет на этом языке изучать природоведение, литературу и математику.

Цель реформы благая: многие годы ребята из Ида-Вирумаа должны были конкурировать за место в ВУЗе с эстоноязычными выпускниками. И выигрывали эту битву только самые-самые: самые способные, самые мотивированные, самые крепкие в ментальном плане. Много ли таких людей в принципе? Нет. Означает ли это, что остальным путь к получению высшего образования заказан? Не должно означать, потому что таким образом мы ставим русскоязычных граждан Эстонии в неравное с эстоноязычными положение.

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