СМИ: Навального могут включить в обмен на убийцу Хангошвили

Россия добивается возвращения на родину Вадима Красикова, отбывающего в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Среди кандидатов на обмен заключенными фигурирует и фамилия российского оппозиционного политика Алексея Навального, пишет в воскресенье, 10 сентября, The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников западных стран.

Высокопоставленный собеседник издания рассказал, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в обмене только на Красикова. США связывают с осужденным в ФРГ российским киллером основные надежды на вызволение своих граждан: бывшего морского пехотинца Пола Уилана, приговоренного в РФ в 2020 году к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, а также корреспондента WSJ Эвана Гершковича, который с марта находится под арестом по той же статье.

В то же время обсуждается и многосторонний обмен осужденных россиян в странах Запада на иностранцев, приговоренных к срокам в России, а также на находящихся в заключении политзаключенных вроде Навального, отмечают источники WSJ.

Пожизненный срок Красикова за убийство Хангошвили

В то же время любые переговоры об обмене Красикова будут „чувствительными и непредсказуемыми“ в связи с серьезностью совершенного им преступления, признают собеседники издания в дипломатических кругах западных стран. Убийство Хангошвили стало одним из „неожиданно больных для Германии событий“ и вызвало большое возмущение в немецких элитах, и потенциальный обмен Красикова в Россию мог бы стать „предметом политического конфликта, в том числе с оппозицией“, указывал ранее в беседе с DW немецкий политолог, директор российской программы Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) Алексей Юсупов.