В регионах РФ и в оккупированных областях завершились выборы. Лидирует „Единая Россия“

В России завершилось голосование на региональных выборах. Согласно предварительным результатам на поздний вечер воскресенья, 10 сентября, в большинстве случаев на выборах глав регионов побеждают действующие губернаторы или временно исполняющие обязанности губернаторов, набирая больше 70-80 процентов голосов.

Такие результаты после подсчета части бюллетеней фиксируются, в частности, в Московской, Самарской, Нижегородской, Псковской, Орловской, Воронежской, Кемеровской, Омской, Магаданской областях, Приморском и Красноярском крае, Чукотском автономном округе и Якутии.

В Москве по итогам электронного голосования побеждает Сергей Собянин, получивший больше 77,05 процента. Подсчет бюллетеней с участков продолжается, но замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев уже поздравил действующего градоначальника с победой на выборах. Общая явка в столице России составила 42,5 процента.

Нарушения на выборах в России

Голосование на выборах губернатора Приморского края в Находке могло быть полностью сфальсифицировано, считает экс-сопредседатель движения „Голос“ Роман Удот. Он проанализировал статистику по явке и выяснил, что она на всех участках города в одинаковое время достигала одних и тех же показателей. По оценке эксперта, это означает, что официальная явка не имеет отношения к реальному числу проголосовавших.

В Геленджике двум независимым наблюдателям выдали повестки в военкомат на избирательных участках. В Москве сообщили об аннулировании бюллетеней на участке №1246 за 8 сентября после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов опубликовал видео, на котором меняют бюллетени с этого участка в сейф-пакетах. Аналогичные обвинения озвучили представители КПРФ в Шуе Ивановской области. В Алтайском крае на одном из участков члены комиссии за два часа до завершения голосования подготовили акты о числе бюллетеней в сейф-пакетах, сообщает „Голос“.

„Выборы“ на оккупированных территориях - за „Единой Россией“