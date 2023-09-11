Новая украинская дальнобойная ракета. Что известно об этом оружии и несет ли оно угрозу для Москвы?

„Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров“, — заявил 31 августа Владимир Зеленский. Однако о чем конкретно говорил украинский президент, до сих пор неизвестно. Есть только предположения о том, что собой представляет новая украинская ракета.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал в своих соцсетях видео запуска ракеты. Это же видео обнародовал и ведущий разработчик ракетного оборудования в Украине — конструкторское бюро „Луч“.

„Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное“, — написал секретарь СНБО.

Собеседник Украинской службы Би-би-си в руководстве компании „Укроборонпром“ заявил, что на видеозаписи Данилова показано именно то „дальнобойное оружие на 700 км“, о котором говорит Зеленский.

Это украинская ракета, которая уже была применена в боевых условиях, сообщил источник, однако более детально говорить о ней он отказался — и даже не смог сообщить ее название. Собеседник не опроверг, но и не подтвердил, что это мог быть модернизированный вариант ракеты „Нептун“.

Возвращение „Нептуна“?

В конце августа западные СМИ, а также украинский военный блогер, главный редактор издания „Цензор.Нет“ Юрий Бутусов сообщили, что „новое оружие“ — это переработанная украинская ракета „Нептун“.

Этот ракетный комплекс, разработанный в конструкторском бюро „Луч“ и принятый на вооружение всего три года назад, предназначен для поражения кораблей противника в открытом море.

Это была одна из самый значительных разработок украинского ОПК последних лет, но на момент начала полномасштабной войны было изготовлено лишь несколько экземпляров такой ракеты.

Украинские власти утверждают, что именно запуск двух ракет „Нептун“ 13 апреля 2022 года уничтожил главный корабль Черноморского флота РФ, крейсер „Москва“.