ФОТО | Рованперя выиграл Ралли Греции WRC, Отт Тянак занял четвертое место

Утром в пятницу Тьерри Нёвиль из команды „Hyundai“ вышел в лидеры, а Отт Тянак занимал четвертое место после третьего спецучастка, но в зоне замены шин у него возникла техническая проблема, на устранение которой потребовалось некоторое время. Эстонец опоздал на старт и был оштрафован на 3 минуты и 40 секунд, из-за чего пилот „M-Sport“ выбыл из борьбы за призовые места.

Тьерри Нёвиль финишировал в пятницу на первом месте. Себастьен Ожье уступил ему 2,8 секунды, а действующий чемпион мира Калле Рованперя, ставший третьим — 25,5 секунды. Тянак, выигравший два последних спецучастка, отставал от лидера на 3,34,5 и занимал девятое место.

Нёвиль продолжал лидировать и в обед в субботу, но после перерыва на техобслуживание праздник для него закончился, так как на десятом СПУ он сломал подвеску и сошел с дистанции.

После неудачи Нёвиля лидерство перешло к Ожье. После того как Такамото Кацута на 11-м СПУ проколол две шины, Тянак, отставший от лидеров на четыре с половиной минуты, переместился на шестое место. На заключительном этапе Ожье также проколол заднюю шину, ему не удалось вернуться в ралли-парк, и француз выбыл из первой десятки. На первое место поднялся Рованперя, вторым стал Дани Сордо, третьим - Эванс, а Тянак обогнал Лаппи и поднялся на четвертое место.

На первом СПУ в воскресенье Эванс обошел Сордо и занял второе место, обеспечив команде „Toyota“ двойную победу. Сордо стал третьим, Тянак - четвертым, Лаппи - пятым, а Кацута - шестым.

Калле Рованперя укрепил своё лидерство в общем зачёте, его ближайшими соперниками являются Эльфин Эванс и Себастьен Ожье.

Общий зачет Ралли Греция:

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