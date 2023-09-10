МНЕНИЕ | Новый лидер у центристов есть, но разброд и шатание продолжатся(3)
Кылварт сохранит партию как магнит для русских голосов
Не исключены перестановки в аппарате партии
Четкого видения по выходу из внутреннего кризиса у партии нет
Даже подготовка съезда центристов происходила очень странно. Никаких признаков особого видения будущего у кандидатов в новые лидеры, в лучшем случае короткие интервью на тему „за все хорошее, против всего плохо“ и „давайте жить дружно“. Даже сейчас, после избрания нового лидера, особой ясности о будущих перспективах нет ни у страны, ни у рядовых членов партии. Немного яснее с тактикой. Все понимают, что туманный Юри Ратас уйдет окончательно. Поэтому нынешние выборы были лишь промежуточным финишем смутного времени, которое неизбежно продолжится, считает публицист Валерий Сайковский.
Именно то, как проходила подготовка к съезду, говорит о том, что период разброда и шатаний будет преодолен еще не скоро. Не было у кандидатов ни программных статей о собственных планах или больших интервью в СМИ, - только короткие, абстрактные, не содержавшие конкретики ответы на вопросы журналистов. Всех удивил Танель Кийк, обозначивший в качестве едва ли не главной цели организации возвращение ей статуса партии премьера. Видимо, более реалистичной цели у него не было, только маниловщина. При этом партия и остальная страна ждали от него конкретики и больше всего в русском вопросе. Забавно, что много времени в последний месяц он посвятил критике реформистов по поводу положения в экономике. Разве скоро голосование в парламенте по поводу утверждения его премьер-министром? Впрочем, Михаил Кылварт тоже звезд с неба не хватал, изображал из себя крепкого хозяйственника и опытного политика, хотя на фоне нынешней ситуации с городским транспортом это не выглядело убедительно.