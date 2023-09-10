Мнение
10.09.2023, 20:50

МНЕНИЕ | Новый лидер у центристов есть, но разброд и шатание продолжатся

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  • Кылварт сохранит партию как магнит для русских голосов

  • Не исключены перестановки в аппарате партии

  • Четкого видения по выходу из внутреннего кризиса у партии нет

Валерий Сайковский
публицист
Конгресс центристской партии в Пайде
Конгресс центристской партии в Пайде
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Даже подготовка съезда центристов происходила очень странно. Никаких признаков особого видения будущего у кандидатов в новые лидеры, в лучшем случае короткие интервью на тему „за все хорошее, против всего плохо“ и „давайте жить дружно“. Даже сейчас, после избрания нового лидера, особой ясности о будущих перспективах нет ни у страны, ни у рядовых членов партии. Немного яснее с тактикой. Все понимают, что туманный Юри Ратас уйдет окончательно. Поэтому нынешние выборы были лишь промежуточным финишем смутного времени, которое неизбежно продолжится, считает публицист Валерий Сайковский.

Именно то, как проходила подготовка к съезду, говорит о том, что период разброда и шатаний будет преодолен еще не скоро. Не было у кандидатов ни программных статей о собственных планах или больших интервью в СМИ, - только короткие, абстрактные, не содержавшие конкретики ответы на вопросы журналистов. Всех удивил Танель Кийк, обозначивший в качестве едва ли не главной цели организации возвращение ей статуса партии премьера. Видимо, более реалистичной цели у него не было, только маниловщина. При этом партия и остальная страна ждали от него конкретики и больше всего в русском вопросе. Забавно, что много времени в последний месяц он посвятил критике реформистов по поводу положения в экономике. Разве скоро голосование в парламенте по поводу утверждения его премьер-министром? Впрочем, Михаил Кылварт тоже звезд с неба не хватал, изображал из себя крепкого хозяйственника и опытного политика, хотя на фоне нынешней ситуации с городским транспортом это не выглядело убедительно.

В партии были серьезные проблемы с окончательным выбором лидера, а лучшим доказательством этого стала разница в полсотни голосов и поддержка некоторыми региональными организациями обоих кандидатов. Отсутствие конкретики привело к спекулятивным разговорам внутри партии на тему электоральной базы кандидатов (русские или эстонцы, молодежь или пенсионеры, провинциалы или столичные жители). Даже в этих ни к чему не обязывающих разговорах не было серьезного содержания. Рискну предположить, что нет у нынешних центристов этого содержания, в том числе, и у нового лидера. Не показал он четкого видения будущего партии, а значит и нынешний съезд это в лишь промежуточный финиш, а впереди еще долгий путь к новому лицу и реально новой деятельности центристской партии. Да и лидеры почти наверняка будут меняться в ближайшие годы еще не раз. Так было в 2015-2016 году, будет и в этот раз, поэтому после этих выборов нового трудно ожидать существенных изменений. Невозможно представить, чтобы новый лидер имел прорывной план изменений в идеологии и деятельности, но скрыл это до съезда.

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