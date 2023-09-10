В Латвии пойман сом рекордных размеров: весом 90 кг и длиной 2,5 метра

Янис поймал сома в Даугаве в районе Стабурагса. В длину этот сом 2 метра и 40 сантиметров, его вес — 89 килограмм и 200 грамм.

„Когда она клюнула, началась борьба, долгая и усердная, в которой выигрывал он. Но через полчаса — 40 минут он начал всплывать потихоньку наверх, показывать большие пузыри. Когда он оказался на поверхности, мы были в шоке“, — делится Янис.

Чтобы поймать сома, Янис использовал спиннинг: „Это специальные удочки, специально все подготовлено под такую большую рыбу, потому что твой соперник очень большой и сильный“.

Он признает, что не справился бы без напарника.

„Я помогал Янису ее вытащить. Пока Янис ее, как говорят, давал ей, как говорят, погулять, чтобы она ослабла. Потому что сами понимаете, размер не маленький. Надо было дать погулять рыбке. Ну, Янис конечно попотел там“, — комментирует Андрис.

По данным Федерации рыболовного спорта Латвии, предыдущий „рыбный“ рекорд в Латвии был установлен в 2010 году — тогда из Даугавы вытащили сома весом 84 килограмма 700 граммов. Этот — на 6 килограммов тяжелее.

Но оказалось, что зарегистрировать рекорд непросто. Рыбу нужно сначала взвесить на специальных весах. Такие есть далеко не везде. А особенно – такой высоты. Ближайшее место, где нашлись подходящие весы — на скотобойне в Заубе в Цесисском крае.

Чтобы зарегистрировать рекорд, нужно пройти проверку Федерации рыболовного спорта. Там сообщили, что тщательно проверяют заявки — была ли рыба поймана легально.