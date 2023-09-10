Европа переживает нашествие волков. И может поменять правила охоты

- Какой бы то ни было отлов или убийство (на охоте или просто так) диких животных; - Намеренное нарушение их жизненных циклов, особенно в периоды размножения, взращивания молодняка, спячки и миграции; - Ухудшение или разрушение мест размножения или мест отдыха (к последнему, вероятно, можно отнести абсолютно все лесные массивы); - Использование всех неизбирательных средств отлова или убийства, способных вызвать локальное исчезновение и серьезное беспокойство популяций. - Большинство европейских стран, особенно учитывая рост популярности и влиятельности „зеленых“ партий, отнеслись к запретам очень серьезно.

Европейские законодатели серьезно подошли к проблеме и запретили абсолютно любую деятельность, которая могла бы хоть в какой-то степени помешать жизни и распространению исчезающих видов животных (в том числе и крупных хищников).

„В Европейском Союзе обитают пять видов крупных хищников: бурый медведь, волк, росомаха и два вида рыси. Деятельность человека привела к резкому сокращению численности и распространения этих видов в Европе“, — было написано в директиве, принятой в 1992 году.

Ближе к концу того же бурного столетия оправившаяся от двух мировых войн Европа сообразила, что под натиском активной урбанизации и прочих признаков прогресса может растерять остатки своей дикой природы и приняла „Директиву о средах обитания“ (The Habitat Directive), в которой были обозначены строгие меры по защите природы и ее естественных обитателей.

Следовательно, не стоит удивляться, что к первой половине XX века волков в Западной Европе почти не осталось, а в Европе Восточной последние бастионы все еще держались только в Карпатах и Польше.

История Красной Шапочки, и в мрачном изложении братьев Гримм, и в игривой интерпретации Шарля Перро, известна подавляющему большинству детей и взрослых. И хотя детали слегка разнятся, в одном сомнений нет никаких: и саму доверчивую девочку, и ее больную старую бабушку съел серый волк, один из главных злодеев европейского фольклора.

Возвращение сверххищников

В биологии сверххищниками, или высшими хищниками, называются животные, занимающие в пищевой цепочке самую верхнюю строчку. Другими словами их никто не ест, а они, в свою очередь, могут поедать кого угодно. Включая и нас с вами. Что несколько портит слегка устаревший имидж homo sapiens как царя живой природы.

Постепенно европейские сверххищники почувствовали, что ситуация изменилась и стали потихоньку возвращаться на утраченные позиции. Рысь, например, практически полностью исчезла из Западной и Центральной Европы уже к середине XX века, а сейчас считается, что ее популяция превысила 18 000 особей. Учитывая, что всего три года назад речь шла о порядка 10 000, прогресс, далеко не безопасный для кошек, собак, скота и даже людей, налицо.

17 000 бурых евразийских медведей разгуливают по лесам Скандинавии, Карпат, Болгарии и Греции, а также (не удивляйтесь) Испании, Италии и Франции.

И, наконец, волки.

Сколько волков в Европе? Скажем так, гораздо больше, чем раньше. В 2020 году их было 12 000. Сейчас, если верить сайту Rewilding Europe (“Одичание Европы“, имеется в виду, восстановление популяций диких животных, разумеется), их около 17 000 или 18 000.

Волки быстро сориентировались в своем новом статусе охраняемого животного и стали активно распространяться. В 2017 году первый волк за более чем столетие забрел в Люксембург, и первый за 200 лет был замечен в Дании. В 2019 году было официально подтверждено, что они обосновались в голландском национальном парке.

Все эти страны отличаются большой плотностью населения, где трудно найти необработанный участок земли. Хотим мы этого или нет, но придется признать очевидное: ареалы человека и волка в Западной и Центральной Европе местами совпадают.

За примером далеко ходить не надо. Не далее как в 2020 году, во время первого локдауна пандемии Covid-19, в городе Сканно, расположенном в центральной части Италии, запертые в своих домах жители могли наблюдать, как четыре волка преследовали оленя прямо по улицам города.