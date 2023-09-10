В Риге цены на топливо не изменились, в Вильнюсе выросли, в Таллинне торговцы устроили акцию протеста

В Эстонии заправочные сети провели однодневную акцию, чтобы привлечь внимание к возможному мошенничеству компании „Olerex“ с добавлением биодобавок в топливо, которое сейчас расследуется, сообщает BNS. Соответственно, на эстонских заправках „Circle K“ в пятницу бензин 95-й марки продавался на 20 центов дешевле, а дизельное топливо - на 8 центов дешевле. Оба продукта стоили одинаково - 1,599 евро за литр. В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Риге, за ним следовал Вильнюс, а самая низкая цена на бензин из-за акции была в Таллинне. Самая высокая цена на дизельное топливо также была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

