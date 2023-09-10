Российские войска атаковали Киев беспилотниками

В Шевченковском районе обломки БПЛА повредили квартиру в многоэтажном доме. Кроме того, в городе были провреждены автомобили, линии электропередач и дорожное покрытие. Кроме того, мэр города Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем в Подольском районе Киева.

В ночь на 6 сентября Киев подвергся комбинированной атаке, в которой использовались ракеты разных типов, в том числе Х-101/Х-555/Х-55. Все ракеты были уничтожены средствами ПВО. В Киевской области в результате падения обломков ракеты произошел пожар на территории торгового предприятия, сообщили в Государственной службе по чрезвычайными ситуациям. Жертв и пострадавших нет.