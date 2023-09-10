Human Rights Watch призвала другие страны выдавать альтернативные документы уехавшим от репрессий белорусам

Указ Александра Лукашенко, лишающий граждан Беларуси возможности получать или продлевать паспорта или оформлять другие документы в консульствах за рубежом, грозит проблемами тысячам уехавших от репрессий белорусов.

Они рискуют остаться без доступа к действительным документам, удостоверяющим личность, пока находятся за границей, или же подвергнуться риску политического преследования, если им придется вернуться в Беларусь для оформления документов, обращают внимание правозащитники.

— Этот драконовский закон белорусского правительства, очевидно, принят в отместку его критикам в изгнании. Те, кто вынужден вернуться в страну для получения необходимых документов, будут подвергаться риску ареста и политического преследования, — отметила представитель Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Анастасия Круапе.

В Human Rights Watch заявили, что новый указ подвергает белорусов за рубежом серьезному риску и ущемляет их основные права.

Правозащитники призвали власти других стран выдавать белорусам, которые живут на их территории и которым угрожают репрессии на родине, альтернативные паспортам документы, позволяющие работать, путешествовать и получать доступ к услугам — такие как паспорта иностранцев в Литве и Польше.

Напомним, 7 сентября официально вступил в силу указ Александра Лукашенко, согласно которому дипмиссии больше не будут выдавать паспорта и оформлять некоторые другие документы белорусам зарубежья.

В Евросоюзе осудили новый закон и пообещали изучить „практические последствия“ от его принятия для граждан Беларуси, проживающих на территории ЕС.

В Госдепартаменте США назвали указ Лукашенко „последним в длинной череде циничных отказов белорусского режима от своих основных обязательств перед своим народом“ и намерены обсудить с союзниками и демсилами, чем можно помочь уехавшим от репрессий белорусам.



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