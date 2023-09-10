Крутой напомнил, что уже фактически два года Беларусь и Россия живут под „беспрецедентным санкционным давлением“.

— Для Беларуси это вообще огромный вызов, потому что 45% нашей экономики отказалось под прямыми санкциями, учитывая огромный уровень внешнего товарооборота, нашего экспорта и импорта, который суммарно на 30% превышает наш валовый внутренний продукт. И до всех этих санкций рынки Западной Европы и Украины для нас по значимости занимали 40%. Сегодня они занимают 5%. Это произошло фактически за один год, — заявил Крутой.

Крутой признался, что переориентировать такой поток товаров и грузов, который в денежном выражении составлял 10,5 млрд долларов, — было очень сложно.

— Это в первую очередь поддержка правительства Российской Федерации, поддержка Китайской Народной Республики — Китай для нас вышел на второе место в качестве внешнеторгового партнера, — рассказал Крутой, добавив, что абсолютным приоритетом стала „работа в России“.

Напомним, ранее премьер-министр страны Роман Головченко заявлял, что Минску удалось восстановить потерю рынков недружественных стран. На 2024 год поставлена задача увеличить экспорт на 7,6%.

— Объем экспортной выручки в 2024 году должен составить свыше 53 млрд долларов, что является максимальным значением за все время, — подчеркнул Головченко.

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