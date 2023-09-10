Доктор Комаровский: В некоторых странах за попытку самоубийства даже сажают в тюрьму

„Уровень самоубийств до войны в странах Африки и странах восточной Европы был порядка 15 смертей в год на 100 тысяч человек. В развитых странах — около 9-10 человек на сто тысяч человек, — рассказывает в выпуске Комаровский. — Во многих странах тема суицида окружена погромным количеством культурных, религиозных проблем. В некоторых странах, а таких более 20 в мире, попытка самоубийства еще и криминализировала. В мире ежегодно от 700 до 800 тысяч человек умирают в результате самоубийств“.