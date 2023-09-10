Главный тренер сборной Эстонии по футболу: „Если вы проигрываете со счетом 0:5, значит, что-то пошло не так“

По словам Хэберли, с самого начала игры все пошло не так, в результате чего было тяжело отыграться.

„Первый тайм, конечно, был плох. Мы не были достаточно компактны и не могли справиться с физическими качествами соперника. Они быстро забили и могли забить еще больше. Но мы не реализовали свои моменты. Конечно, после игры трудно сказать, почему разница в классе была такой большой“, — объяснил причины поражения Хеберли.

„Если вы проигрываете со счетом 0:5, значит, что-то пошло не так. Конечно, в футболе такое случается, и мы должны с этим смириться. Азербайджан тоже им проиграл со счетом 0:5, но я не хочу использовать это в качестве оправдания“, — добавил он.

Несмотря на то, что на своем поле футболистам сборной Эстонии не удалось ни разу проверить вратаря соперника на прочность, Хэберли не придает этому особого значения. „У нас были моменты, но мы не смогли поразить ворота соперника. У нас на поле было много игроков атакующего плана, но они не смогли повлиять на ход игры. Впрочем, я не думаю, что за атакующей игрой сегодня что-то стояло. Нам просто нужно лучше обороняться“, — признал швейцарский специалист.

По словам главного тренера сборной Эстонии, шведские футболисты ничем не удивили их тактически, а хозяева просто не смогли выполнить план на игру. „Мы хотели играть смело и в атаку, но не смогли справиться с качеством их атакующих игроков. Разрывы между нашими линиями были слишком велики, и нам было сложно“.

Уже во вторник Эстония на выезде встретится с Бельгией, и Хэберли надеется, что поражение не будет слишком долго сказываться на игроках. „Мы должны держать спину прямо, потому что знаем, что если игра пойдет так, как хотим мы, то мы сможем оставаться в игре. Как, например, против Австрии“, — намекнул Хэберли на поражение со счетом 1:2 в Вене. „Но если они [Бельгия] реализуют против нас первые свои моменты, то нам будет очень сложно“.