Константин Васильев о крупном поражении от Швеции: „Мы должны вернуть уважение болельщиков“

Перед игрой ходили разговоры о том, что Швеция может быть более удобным соперником для сборной Эстонии по сравнению с Бельгией и Австрией. Однако на деле мы потерпели самое крупное поражение в отборочном этапе.

„В течение недели мы чувствовали себя очень хорошо. Мы были уверены, что сможем достойно сыграть со Швецией. Таков был план. После игры можно сказать, что это были наивные мысли и соперник нас жестоко наказал. Мы ничего не можем сделать. Это хороший урок для нас. Мы должны быстро привести себя в порядок. Против Бельгии будет тоже нелегко“, - признался после матча капитан сборной Эстонии Константин Васильев, предвкушая вторничный матч против Бельгии.

По мнению Васильева, роковой момент наступил в середине первого тайма, когда соперник за короткий промежуток времени забил два мяча. „Первые 20 минут мы находились под давлением, но это не было безнадежно. Два быстрых гола за короткий промежуток времени сняли с них напряжение. К сожалению, мы не смогли удержать счет до конца первого тайма и пропустили еще один гол. После такой ситуации было трудно выйти на второй тайм“, - сказал Васильев о поражении в первом тайме со счетом 3:0.

„Соперник показал очень качественную игру, особенно это было заметно в ситуациях один в один и со стороны выносливости. Мы должны прибавлять во всех этих моментах. Футбол развивается, и мы должны развиваться быстрее“, - добавил Васильев.

Капитан отметил, что изменения были внесены в перерыве и цель заключалась в том, чтобы забить хотя бы один гол при счете 0:3. Однако в конце матча шведы забили еще два гола.

„А пока мы должны верить в себя, чтобы чего-то достичь. Конечно, эти неудачи болезненны, но иногда они приносят больше пользы, чем поражения со счетом 1:0. Возможно, за три дня сложно что-то изменить, но в конечном итоге нужно делать выводы“, - сказал Васильев.