Bloomberg: Эрдоган призвал лидеров стран G20 выполнить условия России, чтобы возобновить зерновую сделку

Три турецких чиновника утверждают, что Эрдоган на этих встречах призывал содействовать тому, чтобы российский экспорт продовольствия страховала лондонская компания Lloydʼs, а российские банки вновь подключили к системе SWIFT, от которой их отключили после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Лидеры G20 в итоговой декларации саммита в Нью-Дели призвали к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из РФ и Украины, пишет ТАСС.

Как отмечает Bloomberg, усилия Турции вряд ли смогут поколебать союзников Украины в США и Европе, при этом Эрдоган, судя по всему, принял требования России. Эрдоган не смог убедить Владимира Путина вернуться к зерновой сделке на переговорах, прошедших в Сочи в начале сентября.

Несколько европейских дипломатов заявили агентству, что власти России ранее отвергли предложенный ООН компромиссный вариант, предполагавший, что Россия возобновит зерновую сделку, а взамен дочернюю структуру государственного Россельхозбанка подключат к SWIFT.

Россия и Украина при участии Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов в июле 2022 года. Действие сделки несколько раз продлевали. 17 июля 2023 года российские власти объявили о выходе из соглашения, заявив, что часть договоренностей, касающихся облегченного экспорта удобрений из России, не выполнена. После выхода из сделки российские войска начали обстреливать юг Украины, уничтожая инфраструктуру портов, которую использовали при зерновой сделке.

После выхода России из соглашения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России. Вскоре из портов Одесской области вышли первые суда. Bloomberg пишет, что власти Украины ведут переговоры с Румынией и Болгарией об альтернативном морском маршруте, который пройдет через территориальные воды Румынии.