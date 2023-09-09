Подоляк исключил посредничество Ватикана в переговорах с РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил возможное посредничество папы римского Франциска в переговорах Москвы и Киева, обвинив понтифика в пророссийской позиции. Об этом Подоляк заявил в интервью „Телеканалу 24“ в пятницу, 8 сентября.

„Это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации святого престола. Второе - абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять“, - прокомментировал Подоляк слова Франциска, который в обращении к российской молодежи призвал „хранить и беречь наследие великой матери-России“.

„Нет смысла говорить о посреднике под названием папа римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию. Это было не в первый раз, но сначала там как-то все это микшировалось. То есть делали вид, что мы этого не видим, но сегодня понятно, что человек занимает пророссийскую позицию. И, соответственно, это очень негативно отражается на войне„, - заявил Подоляк, подчеркнув, что „никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость“.

Обращение папы римского к российской молодежи

Франциск 25 августа в режиме телемоста принял участие во встрече с молодыми российскими христианами в Санкт-Петербурге. „Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому - спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам“, - произнес понтифик.

В Украине в этих словах, распространенных на религиозных сайтах двумя днями позднее, усмотрели воспевание „российского империализма“.

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