ВИДЕО | "Смотри, что делается“: над Донецком все утро "летал“ огромный флаг Украины

Сообщается, что флаг Украины был запущен из подконтрольной Украине Авдеевки. Судя по всему, он закреплён на воздушных шарах.

Поводом стал день основания Авдеевки, который отмечается 9 сентября. Город граничит с Донецком.

За несколько часов флаг пролетел над несколькими районами Донецка.

На одном из видео можно услышать, вероятно, недовольный голос жительницы: „Ты посмотри, что творится“.

Это второй случай за четыре дня. 5 сентября местные жители уже фиксировали украинский флаг – тогда он пролетал над донецким аэропортом.