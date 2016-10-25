Маска обвиняют в срыве атаки ВСУ на российский флот. Какое влияние бизнесмен оказывает на войну в Украине?

Сразу после начала российского вторжения Илон Маск заявил, что предоставит Украине системы Starlink из-за того, что Россия смогла значительно повредить украинские системы связи. Starlink в Украине стали массово использовать и в военных, и в гражданских целях. Например, украинские власти использовали его для своих нужд, включая передачу обращений президета Владимира Зеленского в условиях ухудшения работы связи в стране. По сообщениям украинских властей, Starlink также используется в работе железной дороги и медиков.

Таким образом, желая этого или нет, Маск стал „влиятельным посредником“ в войне в Украине, которого американские чиновники не могут не игнорировать, заключает в своей статье CNN.

„Иногда ошибка — это нечто большее, чем просто ошибка. Не позволив украинским дронам уничтожить часть российского военного флота посредством Starlink, Илон Маск позволил этому флоту обстрелять ракетами „Калибр“ украинские города, — написал Подоляк. — Это цена коктейля невежества и большого эго. Однако остается вопрос: почему некоторые люди так отчаянно хотят защитить военных преступников и их стремление совершить убийство? И осознают ли они теперь, что творят зло и поощряют зло?“

„Поступила экстренная просьба от органов власти [Украины] активировать Starlink на всем пути до Севастополя. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы замешана в крупном военном акте и эскалации конфликта“, — написал он.

Сам Маск после выхода статьи CNN написал в принадлежащей ему соцсети X (бывшем „Твиттере“), что системы Starlink не были отключены, а в целом „не были активированы в указанном регионе [Крыму]“. Он также сослался на возможные проблемы у его космической компании SpaceX.

„Решение Маска, в результате которого украинские чиновники стали умолять его снова включить спутники, было вызвано острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием, страхом, вызванным разговорами Маска с высокопоставленными российскими чиновниками“, — пересказывает CNN отрывок из книги Айзексона.

Когда украинские подводные дроны приблизились к российскому флоту в Крыму, они потеряли связь и их выбросило на берег. Когда именно это произошло, CNN не уточняет.

Эта новость вылилась в публичный спор о том, кто должен финансировать предоставление Украине спутниковой связи. SpaceX попросила Пентагон взять на себя расходы по текущему и будущему финансированию Starlink в Украине. Как сообщал CNN, это вызвало раздражение у американских чиновников, поскольку SpaceX „имеет наглость выглядеть героями“, а затем выставляет за это многомиллионные счета.

После заявлений о „мирном плане“ стало известно, что Маск уведомил Пентагон о том, что не сможет больше финансировать спутниковые сети Starlink для Украины, сообщал CNN.

Такие заявления Маска вызвали жесткую критику со стороны украинских властей. „Вы пытаетесь легитимизировать псевдореферендумы , которые проходили под дулами автоматов в условиях преследований, массовых казней и пыток? Плохой путь“, — написал Маску Михаил Подоляк. А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что такие люди как Маск предлагают Украине „отказаться от своего народа и земли“.

В октябре 2022 года Маск неожиданно опубликовал в своем твиттере „план заключения мира“ между Россией и Украиной. По его предложению, на оккупированных Россией территориях нужно провести референдумы под наблюдением ООН, а Крым оставить в составе России, так как его передача Украине была „ошибкой Хрущева“. Также Маск заявил, что нужно гарантировать поставки украинской воды в Крым, а Украина должна стать нейтральным государством.

„Starlink не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами“, — такой комментарий на этот счет дал Маск в интервью для книги Айзексона.

Терминалы Starlink имели критическую значимость для украинских военных для поддержания коммуникации в условиях потери сотовой связи и интернета. Например, в марте 2022 года украинские военные подключили к Starlink свои дроны для осуществления атак на российские позиции, писала The Times.

После публичных дискуссий в американской прессе и в твиттере Маск все же пообещал, что продолжит бесплатно поставлять Украине спутниковую связь.

Разговор с Путиным

Заявления миллиардера сами по себе отразились на ходе боевых действий. В августе 2023 года издание New Yorker опубликовало профайл Илона Маска, где затрагивается эпизод с переговорами об отключении Starlink в Украине. В октябре 2022 года украинские силы стали сталкиваться с отключениями связи на фронте. Так, неназванный украинский военный рассказал изданию, что во время продвижения к линии фронта связь Starlink внезапно отключилась, отряды не могли переговариваться между собой, и им пришлось отступить.

Собеседники New Yorker говорили, что переоценили личное влияние Маска на ситуацию в Украине. Пентагон и украинские власти не могли позволить, чтобы обстановка на фронте зависела от решений и желаний одного человека. Поэтому было решено провести переговоры с Маском о том, чтобы он не мог внезапно отключать технические средства поддержки украинской армии.

Как писал New Yorker, во время переговоров с чиновниками из Пентагона Маск признался, что у него был „отличный разговор с Путиным“. По словам собеседников издания, этот разговор состоялся за несколько недель до того, как бизнесмен опубликовал свой „мирный план“.

Также оказалось, что осенью 2022 года, выступая на конференции в Аспене, Маск заявил, что с Путиным нужно вести переговоры. „Мы должны вести переговоры. Путин хочет мира — мы должны вести переговоры о мире с Путиным“, — передал его слова основатель соцсети Linkedin Рид Хоффман, который был на той конференции.

О том, что Маск контактировал с Путиным, сообщалось и раньше. В том же октябре 2022 года об этом рассказывал американский политолог Ян Бреммер, который общался с Маском. Миллиардер якобы сказал Бреммеру, что Путин будет готов к мирным переговорам только в том случае, если Крым вместе с оккупированными территориями будут признаны российскими, а Украина станет нейтральным государством.