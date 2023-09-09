Глава ФБР: В США еще „слишком много“ российских шпионов

Число российских шпионов в США остается „слишком большим“, несмотря на предпринимаемые в последнее время попытки сократить его. Об этом заявил директор Федерального бюро пасследований (ФБР) Кристофер Рэй, сообщило в пятницу, 8 сентября, онлайн-издание The Hill. „След российской разведки - а под ним я подразумеваю сотрудников российской разведки - все еще слишком велик в США. И это то, с чем мы постоянно сталкиваемся и что мы пытаемся блокировать, предотвращать и пресекать всеми возможными способами“, - сказал Рэй, выступая 7 сентября в Международном музее шпионажа.

Глава американской спецслужбы подчеркнул: „Если кто-либо нуждается в напоминании о том, в чем состоят российские интересы, ему достаточно посмотреть на происходящее в Украине. Поэтому мы никогда не теряем из виду тот факт, что это те же люди, которые вовлечены в бессовестную деятельность и агрессию в Украине“.

Шпионаж в пользу России в США

В качестве примера шпионской деятельности в пользу Москвы на территории США Кристофер Рэй привел случай мексиканца Эктора Алехандро Кабреры Фуэнтеса. В феврале 2020 года тот был арестован в Соединенных Штатах. По данным американских властей, некий российский чиновник нанял Фуэнтеса в 2019 году, поручив ему, помимо прочего, найти автомобиль, который принадлежит „источнику в правительстве США“, и записать его регистрационный номер.

Фотография этого автомобиля была обнаружена в телефоне у жены мексиканца в папке с удаленными файлами в тот момент, когда супруги приехали в аэропорт Майами, чтобы вылететь в Мексику. Фуэнтес уже сознался, что автомобиль был сфотографирован по указанию российского чиновника.

В конце июля 2023 года власти Бразилии отказали Вашингтону в экстрадиции гражданина России Сергея Черкасова, которого США считают сотрудником российской разведки и обвиняют в шпионаже.