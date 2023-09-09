Эстонская спортсменка с синдромом Дауна стала трехкратной чемпионкой Европы

Кейра Раттур (спортивный клуб „Норд“) завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом с новым личным рекордом 49,95. Кроме того, бронзовую медаль завоевал Эрик Тётт (спортивный клуб „Норд“) на дистанции 100 м на спине - 1:30.25.

Каспар Пауль Лойк (СК „Норд“) занял пятое место на дистанции 50 метров брассом со временем 46,98 и четвертое место на дистанции 200 м комплексным плаванием - 3.21.89.

Харди Пайс (СК Медуус) занял 8-е место на дистанции 50 м брассом - 48,42.

Кейра Раттур завоевала три золотые медали на чемпионате Европы в Падуе (Италия). Эстонка также осталась непобежденной на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

Сегодня на ЧЕ заключительный соревновательный день, где Кейра, Каспар Пауль и Эрик будут выступать на дистанции 50 м вольным стилем, Каспар Пауль также будет выступать на дистанции 100 м баттерфляем, а Эрик на дистанции 200 м на спине.

Эстонский союз пловцов с синдромом Дауна (EDSUL) способствует расширению возможностей пловцов с синдромом Дауна в Эстонии. Целью EDSUL является повышение осведомленности и продвижение возможностей для пловцов с синдромом Дауна заниматься плаванием и участвовать в соревнованиях в Эстонии и на международном уровне. EDSUL работает в сотрудничестве с Эстонской федерацией плавания и Паралимпийским комитетом Эстонии.

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