Председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат и ее заместитель Вадим Орлов подали в отставку

В понедельник, 11 сентября, состоится заседание Нарвского горсобрания. На нем должны были рассмотреть вотумы недоверия Стольфат и Орлову.

Вотумы недоверия Татьяне Стольфат и Вадиму Орлову, которые входят во фракцию Kesk, были инициированы 17 августа депутатами от фракций Центристской партии „На благо Нарвы“ и Respekt.

Стольфат стала председателем Нарвского горсобрания 23 марта, а Вадим Орлов был избран зампредом 20 апреля. Еще одним зампредом является Наталия Умарова, которая состоит во фракции Центристской партии „На благо Нарвы“, ей недоверие выражать не будут.

По данным ERR, кандидатом на пост председателя горсобрания от новой коалиции станет Марина Шурупова (ЦП „На благо Нарвы“), а в зампреды выдвинут Владимира Жаворонкова (Respekt).

В Нарвском горсобрании 31 депутат. В оппозиционной фракции Kesk 11 человек.

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