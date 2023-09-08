ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (562-й день) | Зеленский: Пригожина убил Путин. В Брянске при атаке беспилотника поврежден вокзал

Министерство иностранных дел Украины инициирует новые международные санкции против России из-за „выборов“, организованных ею на оккупированных территориях - в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 16 беспилотников „Shahed-136/131“ над Одесской и Николаевской областями. По их данным, минувшей ночью российские силы атаковали Одесскую область группами ударных БпЛА с юго-восточного и южного направлений - из Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда в аннексированном Крыму. В общей сложности зафиксировано 20 выпущенных дронов-камикадзе. „К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины“, - отмечается в Telegram.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки противника в районах нескольких населенных пунктов, а в результате штурмовых действий украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, указывается далее. Кроме того, ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении, освобождают оккупированные территории и имеют успех в районе южнее Работино, сообщили в украинском Генштабе.

Прошедшей ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, информация о последствиях уточняется, заявил Генштаб ВСУ. По данным утренней сводки, за сутки произошло 39 боевых столкновений. Российские силы нанесли 7 ракетных, 74 авиационных ударов, совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook. За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, а подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

Чуть позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что погибший был служащим полиции. По словам Клименко, удар нанесли по одному из админзданий полиции. Еще трое пострадавших, которых спасатели извлекли из-под завалов, находятся в тяжелом состоянии. Пострадали также расположенные рядом жилые дома.

В результате ракетного удара россиян по Кривому Рогу утром 8 сентября один человек погиб и 54 были ранены. Как сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, ракета попала в административное здание. После этого загорелись гаражи, площадь огня составила 200 квадратных метров.

В России с 8 по 10 сентября проходит единый день голосования, в ходе которого в ряде регионов будут выбирать губернаторов, депутатов заксобраний, а также пройдут довыборы в Госдуму.

„Действия России демонстрируют вопиющее игнорирование таких принципов Устава ООН, как уважение государственного суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе глобальной безопасности и стабильности. Соединенные Штаты никогда не признают претензии РФ на какую-либо часть суверенной территории Украины“, - подчеркнул Блинкен.

Лица, причастные к „выборам“ в оккупированных Россией украинских регионах, в том числе так называемые „международные наблюдатели“, могут попасть под санкции, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном 7 сентября на сайте Госдепартамента. Эти „выборы“ являются „не более чем пропагандистским мероприятием“, которое призвано „укрепить незаконные претензии России на оккупированные ею части Украины“, говорится в документе.

„Указанные действия РФ грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности Устав ООН. Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях являются ничтожными. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий“, - говорится в сообщении.

В частности, по данным Bild, глава ООН предлагает отменить введенные в июне 2022 года финансовые санкции ЕС в отношении Россельхозбанка, который, как и другие российские финансовые учреждения, был отключен от системы SWIFT. В качестве второго пункта ООН предлагает застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях. Третий пункт подразумевает возвращение России ее замороженных в ЕС средств. Четвертым пунктом является предложение разрешить российским кораблям, перевозящим продукты питания и удобрения, заходить в порты Германии и других государств.

Согласно результатам журналистского расследования, проведенного немецкой газетой Bild, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 августа направил секретное письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором предложил значительное смягчение санкций в обмен на возвращение России в „зерновую сделку“ и возобновление Черноморской инициативы. Предложение Гутерриша состоит из четырех конкретных пунктов, пишет издание.

По его словам, Россия продолжает атаковать суверенную Украину, уничтожая ее города и убивая людей, но война РФ „разрушает жизни людей далеко за пределами Украины, в том числе здесь, в Южной Азии“. „Более 250 миллионов человек во всем мире сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Преднамеренно атакуя украинские порты, Кремль лишает их продовольствия, в котором они отчаянно нуждаются“, - указал глава Евросовета.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Россию прекратить атаки на черноморские порты Украины. После выхода из „зерновой сделки“ РФ блокирует и атакует украинские порты, что является „скандалом“, заявил он накануне встречи лидеров стран „большой двадцатки“ в Нью-Дели. „Это должно прекратиться“, - подчеркнул Мишель.

В результате ракетного удара российских войск по Запорожью ранен один человек, написал в Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. Кроме того, стало известно, что в Сумах, где ракетный удар россиян пришелся по частному сектору, пострадали два человека - мужчина и женщина.

Во время обстрела Херсонской области российскими войсками погибли три мирных жителя села Отрадокаменка Бериславского района - две женщины и один мужчина, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Кроме того, по его словам, четыре человека были ранены.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил возможное посредничество папы римского Франциска в переговорах Москвы и Киева, обвинив понтифика в пророссийской позиции. Об этом Подоляк заявил в интервью „Телеканалу 24“.

„Это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации святого престола. Второе - абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять“, - прокомментировал Подоляк слова Франциска, который в обращении к российской молодежи призвал „хранить и беречь наследие великой матери-России“.

На Кубе арестованы 17 человек по делу о деятельности преступной сети, вербовавшей кубинцев в российскую армию, сообщает Reuters. „В результате расследования на данный момент арестованы 17 человек, в том числе внутренний организатор этой деятельности“, – заявил в телеэфире полковник МВД Кубы Сезар Родригес. Он не назвал имен обвиняемых, но сообщил, что лидер группировки в процессе вербовки кубинцев опирался на двух проживающих на острове человек.

В Брянске при атаке беспилотника поврежден вокзал

Над Брянском российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа, он упал на здание вокзала Брянск I и повредил остекление, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, пассажиров эвакуировали. Никто не пострадал. Вокзал частично возобновил работу.

Зеленский: „Путин убил Пригожина — по крайней мере, такая информация у нас есть“

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к числу тех, кто считают Кремль ответственным за гибель основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина. Зеленский публично упомянул в этом контексте российского президента Владимира Путина.

„Путин сдулся — как человек, как политик. Он убил Пригожина — по крайней мере, такая информация у нас есть“, — сказал президент Украины, выступая в Киеве, передает корреспондент Би-би-си.

„У нас в Украине траурных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было, — продолжил Зеленский. — Для нас это на одного террориста меньше“.