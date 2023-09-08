Расследование: Россия завербовала на войну с Украиной около 200 кубинцев

В конце мая газета „Рязанские ведомости“ сообщала, что несколько граждан Кубы подписали контракты с российскими вооруженными силами и отправились в Украину. „Сегодня из пункта отбора на военную службу по контракту отправились служить в российскую армию несколько граждан Республики Куба. По их словам, кубинцы хотят помочь нашей стране выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции, и некоторые из них в дальнейшем хотели бы стать гражданами России“, — говорилось в публикации.

На фоне заявлений властей кубинские и испаноязычные СМИ и блогеры, освещающие новости Кубы, начали рассказывать о кубинцах, которых вербуют воевать в Украине на стороне РФ. В частности, телеканал AmericaTeVe Miami и издание CiberCuba публиковали фотографии граждан Кубы в военной форме. Утверждалось, что кубинцы вылетают в Россию из аэропорта курортного города Варадеро. Как отмечает „Медиазона“, с 1 июля авиакомпания „Аэрофлот“ начала выполнять оттуда прямые рейсы в Москву.

8 сентября стало известно, что по делу о вербовке на войну в Украине арестованы 17 подозреваемых, которым грозит лишение свободы на срок до 30 лет, пожизненное заключение или смертная казнь. Арестованным вменяют торговлю людьми, наемничество и враждебные действия против иностранного государства. В МВД страны пока не стали раскрывать подробности расследования и имена задержанных, сообщив лишь, что руководитель сети действовал при непосредственной поддержке двух местных жителей.

В начале сентября власти Кубы сообщили, что раскрыли сеть по торговле людьми, участники которой вербовали кубинских граждан для участия в войне в Украине на стороне России. По данным МИД Кубы, сеть действовала из России, а ее участники пытались привлечь кубинцев, проживающих в РФ и даже на Кубе, в ряды вооруженных сил. Куба не участвует в войне в Украине, заявили власти страны, и будет решительно противостоять тем, кто участвует в любой форме торговли людьми с целью вербовки или наемничества. В кубинском МИДе также отметили, что „враги Кубы распространяют искаженную информацию“, чтобы „очернить имидж страны и представить ее как соучастницу действий, которые мы решительно отвергаем“.

В первую очередь кубинские медиа, отмечает „Медиазона“, заинтересовала история двух молодых кубинцев Алекса Вегаса и Андорфа Веласкеса, которые в июле отправились на заработки в Россию и оказались на войне в Украине. Они рассказали, что заключили контракт на „рытье траншей“ и выполнение строительных работ. При этом они утверждают, что перед поездкой так и не получили от заказчика подробностей работ, а в самом контракте Украина не упоминалась. В итоге, по словам Вегаса и Веласкеса, их обманули, не заплатили им деньги и отправили на фронт.

30 депутатов Верховной рады Украины опубликовали заявление, где осудили участие „наемников из Кубы“ в российском вторжении, а также поддержку, которую власти страны, предположительно, оказывают России. Председатель комитета Рады по внешним связям и народный депутат Александр Мережко заявил, что коммунистический режим Кубы поддерживает геноцид, устроенный Россией в Украине. Он назвал власти РФ и Кубы „тоталитарными и террористическими“, призвав Евросоюз прекратить оказывать помощь Кубе.

Переводчик с испанского языка, работающий с кубинской диаспорой, подтвердил журналистам, что кубинских мужчин, завербованных Минобороны РФ, много. По его словам, они едут прямиком с Кубы, чтобы заработать денег. По данным The Moscow Times, кубинцев вербуют в основном в группах в соцсетях.

Российский офицер рассказывал The Moscow Times, что на стороне РФ воюют целые интернациональные батальоны, состоящие в том числе из кубинцев и сербов. „Когда я уже оказался за ленточкой в батальоне, я, мягко говоря, был в шоке: там одни кубинцы и сербы. По-русски говорят плохо и далеко не все. Как работать с ними — непонятно. И это не какие-то ЧВК, все они на контракте с Минобороны“, — сообщил он.

Одним из первых историю двух кубинцев рассказал блогер Ален Ламберт, пишет „Медиазона“. На его ютьюб-канале Alain Paparazzi Cubano в том числе опубликовано интервью Вегаса и Веласкеса. Они рассказали, что узнали о возможности заработать в России от друзей. Оформлять документы и покупать билеты в РФ им помогали кубинка и две россиянки. По словам Вегаса и Веласкеса, в самолете вместе с ними в Москву летели еще около 200 граждан Кубы, которые собирались заработать похожим образом.

В аэропорту кубинцев встретили россиянка и кубинский солдат. В России им предложили заключить с российской армией контракт на год. Как рассказали кубинцы, им обещали зарплату 200 тысяч рублей в месяц, а также российское гражданство для них и их семей. Кубинские паспорта и документы у них забрали под предлогом оформления гражданства. „Нам говорили, что отправляют нас на строительство разрушенных войной городов, копать траншеи. Только это, и никакой войны“, — рассказал один из кубинцев.

Вскоре после заключения контракта Вегаса и Веласкеса отправили на обучение в воинскую часть, а затем — в Украину рыть траншеи в лесу. „Нам не давали ни еды, ни воды, мы не могли помыться, мы спали в шести метрах под землей в чудовищной влажности. У нас отобрали телефоны под предлогом того, что дроны могут нас засечь и сбросить на нас бомбы“, — рассказали они об условиях в зоне боевых действий.