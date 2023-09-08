08.09.2023, 20:42
ФОТО | Победа в молодежном забеге Nike досталась Латвии
Таллиннский марафон открылся 5-километровым молодежным забегом Nike.
В мужском забеге, стартовавшем на площади Вабадузе, победил латыш Кристерс Кудлис, преодолевший дистанцию за 14 минут 32 секунды. Йоханнес Сикк, бегун из Маарьямаа, занял второе место с отставанием в 11 секунд, а Армин Ангеръярв финишировал третьим.
В женском забеге победила эстонка Лаура Маасик, преодолевшая дистанцию за 17 минут 31 секунду. Вторую ступеньку пьедестала почета заняла латвийка Алисе Петрова, уступившая Маасик семь секунд. Третье место заняла эстонская бегунья Берит Гузас.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.