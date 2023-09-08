ФОТО | Победа в молодежном забеге Nike досталась Латвии

В мужском забеге, стартовавшем на площади Вабадузе, победил латыш Кристерс Кудлис, преодолевший дистанцию за 14 минут 32 секунды. Йоханнес Сикк, бегун из Маарьямаа, занял второе место с отставанием в 11 секунд, а Армин Ангеръярв финишировал третьим.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .